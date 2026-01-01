The Crawford Hotel
Denver
Beschreibung
Lage
Das elegante Erstklasshotel liegt zentral in der Innenstadt, direkt in der Union Station.
Angebot
Im historischen Ambiente der 1881 eröffneten Union Station bietet das Hotel direkten Zugang zu verschiedenen Restaurants, Bars und Cafés. Zudem gibt es eine grosse Lounge, Fitnesscenter und Spa-Services. Für die Benutzung der Einrichtungen fällt eine Resort-Fee an, welche zudem zahlreiche weitere Vergünstigungen beinhaltet.
Zimmer
Das Hotel bietet 112 unterschiedliche Zimmer, welche traditionelle Elemente mit modernen Annehmlichkeiten verbinden. Zur Einrichtung zählen Kaffeekocher und WLAN.
Preis auf Anfrage
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