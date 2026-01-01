Das elegante Erstklasshotel liegt zentral in der Innenstadt, direkt in der Union Station.

Im historischen Ambiente der 1881 eröffneten Union Station bietet das Hotel direkten Zugang zu verschiedenen Restaurants, Bars und Cafés. Zudem gibt es eine grosse Lounge, Fitnesscenter und Spa-Services. Für die Benutzung der Einrichtungen fällt eine Resort-Fee an, welche zudem zahlreiche weitere Vergünstigungen beinhaltet.