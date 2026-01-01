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The Curtis Denver A DoubleTree by Hilton Hotel

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Denver

Die fantastische Lage und die junge, freche Einrichtung machen das Curtis zu einer ausgezeichneten Wahl für den Aufenthalt in Denver.

Beschreibung

Lage
Das Boutique-Hotel im kreativen Pop Art- Stil liegt im Herzen der Innenstadt von Denver, nur 2 Häuserblocks von der Einkaufsstrasse 16th Street Mall entfernt.
Angebot
Kunst und lustige, individuelle Details durchziehen das Hotel und machen den Aufenthalt zu einem ungewöhnlichen Erlebnis. Zu den Einrichtungen zählen Restaurant, Bar, Coffeeshop, Fitnesscenter und Souvenirshop.
Zimmer
336 trendig gestaltete Zimmer mit Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN bieten Komfort und Erholung.
Preis auf Anfrage

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