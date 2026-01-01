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The Rally Hotel at McGregor Square

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Denver

Das Hotel liegt im Zentrum der Unterhaltung und bietet eine tolle Ausgangsbasis, um die Stadt zu entdecken sowie einen guten Service.

Beschreibung

Lage
Das trendige Hotel liegt zentral in der Innenstadt am McGregor Square, einem lebhaften Quartier beim Baseballstadion. Die Union Station ist in 5 Gehminuten zu erreichen.
Angebot
Restaurant, Bistro, Bar, Coffeeshop und Fitnesscenter. Perfekt für die Entspannung ist die Dachterrasse mit kleinem Pool und Bar. Für die Benutzung der Einrichtungen fällt eine Resort-Fee an, welche zudem zahlreiche weitere Vergünstigungen beinhaltet.
Zimmer
182 helle Zimmer im ruhigen Design bieten Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Minibar, grosse Fenster sowie WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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