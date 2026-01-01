Das trendige Hotel liegt zentral in der Innenstadt am McGregor Square, einem lebhaften Quartier beim Baseballstadion. Die Union Station ist in 5 Gehminuten zu erreichen.

Restaurant, Bistro, Bar, Coffeeshop und Fitnesscenter. Perfekt für die Entspannung ist die Dachterrasse mit kleinem Pool und Bar. Für die Benutzung der Einrichtungen fällt eine Resort-Fee an, welche zudem zahlreiche weitere Vergünstigungen beinhaltet.