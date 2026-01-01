Beschreibung

Lage Im hipppen RiNo District von Denver gelegen, wo sich viele Künstler und Bars angesiedelt haben. Zur Union Station sind es 3.2 km. Es gibt einen Bahnhof ganz in der Nähe der Unterkunft.

Angebot Dachterrasse mit Restaurant, Bar, Fitnessraum und fantastischer Aussicht. Die grosszügigen, gemütlichen öffentlichen Bereiche haben Wohnzimmercharakter und machen das Hotel zu einem Zuhause unterwegs. Künstlerische Elemente durchziehen das ganze Hotel. Zudem gibt es einen Waschsalon.