Catbird Hotel
Denver
Beschreibung
Lage
Im hipppen RiNo District von Denver gelegen, wo sich viele Künstler und Bars angesiedelt haben. Zur Union Station sind es 3.2 km. Es gibt einen Bahnhof ganz in der Nähe der Unterkunft.
Angebot
Dachterrasse mit Restaurant, Bar, Fitnessraum und fantastischer Aussicht. Die grosszügigen, gemütlichen öffentlichen Bereiche haben Wohnzimmercharakter und machen das Hotel zu einem Zuhause unterwegs. Künstlerische Elemente durchziehen das ganze Hotel. Zudem gibt es einen Waschsalon.
Zimmer
Die 165 Wohneinheiten sind durchdacht und stilvoll gestaltet. Es gibt verschiedene Kategorien, alle verfügen jedoch über eine vollausgestattete Küche, Sitzecke, grosse Fenster und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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