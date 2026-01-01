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Queen Anne B&B

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Denver

Das Bed & Breakfast ist eine wunderbare Wahl für Reisende, die eine persönliche Atmosphäre schätzen und die Stadt gerne auf etwas andere Art kennenlernen möchten.

Beschreibung

Lage
Das Bed & Breakfast begrüsst Sie in einem viktorianischen Haus, welches auf eine lange Geschichte zurückblickt. In einer angenehmen Nachbarschaft gelegen, sind zahlreiche Attraktionen der Innenstadt in ca. 20 Gehminuten erreichbar. Restaurants, Bars und Einkaufmöglichkeiten befinden sich in der Nähe.
Angebot
Das Haus umgibt ein gepflegter Garten mit Sitzmöglichkeiten. Zudem sorgt ein Gemeinschaftsraum für den Austausch unter Reisenden. Umweltfreundliche Praktiken werden in dieser Unterkunft in vielen Bereichen eingesetzt.
Zimmer
Die 13 sehr unterschiedlich gestalteten Zimmer zeugen von künstlerischer Kreativität und Individualität. Sie verfügen über Privatbad. Frühstück und WLAN-Nutzung sind inbegriffen.
Preis auf Anfrage

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