Beschreibung

Lage Das Bed & Breakfast begrüsst Sie in einem viktorianischen Haus, welches auf eine lange Geschichte zurückblickt. In einer angenehmen Nachbarschaft gelegen, sind zahlreiche Attraktionen der Innenstadt in ca. 20 Gehminuten erreichbar. Restaurants, Bars und Einkaufmöglichkeiten befinden sich in der Nähe.

Angebot Das Haus umgibt ein gepflegter Garten mit Sitzmöglichkeiten. Zudem sorgt ein Gemeinschaftsraum für den Austausch unter Reisenden. Umweltfreundliche Praktiken werden in dieser Unterkunft in vielen Bereichen eingesetzt.