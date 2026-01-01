Omni Royal Orleans
New Orleans
Beschreibung
Lage
Im Herzen des French Quarters gelegen, nur 2 Blocks von der Bourbon Street entfernt.
Angebot
3 Restaurants, Bar, Dachterrasse mit Aussenpool, Fitnesscenter auf Dachterrasse, Beauty-Salon, Souvenirshop.
Zimmer
346 freundlich, im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichtete Zimmer.
Unser Meinung
Elegantes, im französischen Kolonialstil erbautes Erstklasshotel, welches im 18. Jahrhundert als Regierungssitz des Staates Louisiana diente. Das Hotel versprüht mit seinen weissen Marmorfussböden und den hellen, grosszügigen Räumen eine besondere, koloniale Atmosphäre.
Preis auf Anfrage
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