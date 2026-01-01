Im Herzen des French Quarters gelegen, nur 2 Blocks von der Bourbon Street entfernt.

Elegantes, im französischen Kolonialstil erbautes Erstklasshotel, welches im 18. Jahrhundert als Regierungssitz des Staates Louisiana diente. Das Hotel versprüht mit seinen weissen Marmorfussböden und den hellen, grosszügigen Räumen eine besondere, koloniale Atmosphäre.