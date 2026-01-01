Das Erstklasshotel liegt direkt am weissen Sandstrand am südlichen Ende der Insel Longboat Key. Das Städtchen Sarasota mit Galerien, Restaurants und Geschäften befindet sich nur wenige Fahrminuten entfernt.

Der Resort verfügt über 218 grosszügige Zimmer und Suiten. Diese sind äusserst geschmackvoll eingerichtet und die hellen Farben verleihen ein frisches und angenehmes Ambiente. Die Räume sind mit dem üblichen Komfort ausgestattet und verfügen über einen Balkon mit Meersicht. Junior-Suiten bieten Lagunen-/Golfplatzsicht oder Meersicht. Zusätzlich verfügen sie über eine Kitchenette, Essbereich, Waschmaschine und Tumbler. Zu den 1- und 2-Bedroom-Suiten gehören ein Balkon mit Meersicht sowie eine komplette Küche und ein Wohnzimmer und sie bieten viel Platz für die ganze Familie.