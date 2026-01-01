Jekyll Island Club
Jekyll Island
Beschreibung
Lage
Wie der Name schon vermuten lässt, ist die Unterkunft auf der wunderschönen Insel «Jekyll Island» gelegen. Diese befindet sich ziemlich genau in der Mitte zwischen Savannah und Jacksonville (Florida).
Angebot
Das Hotel bietet Restaurant, Café, Gemeinschaftslounge, Transferservice zum Strand. Ein 40 km langer Radweg sowie ein Golfclub mit 3 Golfplätzen befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Zimmer
Die 157 geräumigen, gut ausgestatteten Zimmer sind auf 5 Gebäude verteilt und bieten kostenloses WLAN.
Preis auf Anfrage
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