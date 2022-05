Reisen nach Las Cruces

Las Cruces und ihre ältere und kleinere Schwesterstadt Mesilla liegen am Rande eines breiten Beckens am Orgelgebirge, direkt an der Kreuzung der beiden Hauptverkehrsstrassen I-10 und I-25. Die Kombination aus strahlend weissem Sonnenlicht, blauem Himmel, blühenden Kakteen, kräuselnden roten Bergen und wüstenhafter Tieflandlandschaft hat etwas ganz Besonderes. Bekannt ist Las Cruces auch wegen der New Mexico State University (NMSU) mit 14 000 Studenten. Las Cruces steht aber auch für 350 Sonnentage und zahlreiche Golfplätze. Erfahren Sie mehr über diesen Zwischenstopp von unseren USA Spezialisten.