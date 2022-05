Charleston Reisen

Jahrhunderte alte Villen, mit spanischem Moos bewachsene Bäume, gespenstische Friedhöfe und Kopfsteinpflasterwege - mit einem Wort: Charleston. Wenn man nachts durch die gaslampenbeleuchteten Strassen schlendert, vorbei an Pferdekutschen und der Vorkriegsarchitektur, könnte man meinen, man sei in der Zeit zurückgereist. Aber nur weil diese Stadt in South Carolina stolz darauf ist, ihr Erbe zu feiern, heisst das nicht, dass sie in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Charleston rühmt sich mit innovativen Restaurants, interessanten Geschäften, Galerien für zeitgenössische Kunst und dem Spoleto Festival, eine Veranstaltung von Weltrang in den USA. Dies ist der Ort, an dem man den edlen Süden erleben kann - immerhin war es die Heimat der charmanten «Vom Winde verweht» Figur Rhett Butler. Unsere USA-Spezialisten helfen Ihnen bei Ihrer Reise nach Charleston gerne weiter.