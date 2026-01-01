The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort
Kiawah Island
Beschreibung
Lage
Das luxuriöse Resort liegt auf der wunderschönen Insel Kiawah Island direkt am Strand. Charleston ist ca. 45 Autominuten entfernt.
Angebot
Vielfältige Einrichtungen sorgen für Aktivität und kulinarische Genüsse. Restaurant, Bar, 3 Aussenpools, Hallenbad, Jacuzzi, Spa, 5 Championship-Golfplätze, Tenniscenter, Fitnesscenter, Fahrradverleih.
Zimmer
Die 255 Zimmer mit antikem Charme verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle, Bademäntel und gratis WLAN
Preis auf Anfrage
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