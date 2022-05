Lake Placid Reisen

In Lake Placid wurden bereits zweimal die Olympischen Winterspiele ausgetragen. Diese schöne Alpenstadt im Adirondack Park ist jedoch auch in den wärmeren Jahreszeiten ein wunderbares Reiseziel. Lake Placid besticht durch eine atemberaubende Natur, einer grossen Auswahl sportlichen Aktivitäten und einer Vielzahl historischen Attraktionen. Die Reise nach Lake Placid gibt Ihnen die Möglichkeit, die Vergangenheit zu erkunden und gleichzeitig das Beste der Gegenwart zu geniessen. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen eine Reisezeit zwischen Mai und August, wenn die Temperaturen warm und die Wintersportanlagen noch immer geöffnet sind. Für Wanderungen ist der Herbst die beste Jahreszeit; auch wenn die Temperaturen gesunken sind, lohnt es sich die Reise besonders wegen der Laubfärbung. Welche Unterkunft Ihre Wünsche am besten abdeckt, erfahren Sie von unseren USA Spezialisten, fragen Sie uns an!