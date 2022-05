Lake George Reisen

Das Dorf Lake George liegt am südlichen Ende des gleichnamigen Sees. Es ist ein familienfreundliches Touristengebiet mit Motels, Restaurants, kleinen Outlet-Malls und verschiedenen Vergnügungsangeboten, darunter Themenparks, Minigolf und ein Wachsmuseum. Auch der Lake George hat eine historische Bedeutung. Das Gebiet war aufgrund seiner Lage am See bereits vor der Ankunft der europäischen Siedler bewohnt und spielte später eine wichtige Rolle während der Französischen und Indianischen Kriege. Welche Unterkunft Ihre Wünsche am besten abdeckt, erfahren Sie von unseren USA Spezialisten, fragen Sie uns an!