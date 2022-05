Ferien im Disneyland Anaheim

Bereits im Jahr 1955 wurde das Disneyland Resort in Anaheim eröffnet und zählt bis heute zu den grössten und beliebtesten Vergnügungsparks der Welt. Die weitläufige Anlage in Anaheim, bei Los Angeles, ist bei der gesamten Familie beliebt – Kinder wie Erwachsene fühlen sich hier einfach wohl. Der Tipp unserer USA Spezialisten: Um möglichst früh im Disneyland zu sein, empfehlen wir Ihnen ein Hotel in Anaheim zu wählen. Unsere USA Spezialisten beraten Sie gerne persönlich, damit Sie das Disneyland in vollen Zügen geniessen können!