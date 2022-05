St. Augustine Reisen

Was Ferien in St. Augustine so interessant machen, ist die Allgegenwärtigkeit seiner reichen Geschichte mit unzähligen erstklassigen Museen und der Authentizität seiner jahrhundertealten Architektur, seiner Denkmäler und seiner engen gepflasterten Gassen. Schliesslich ist St. Augustine die älteste durchgehend besiedelte von Europäern gegründete Stadt der USA. Sie finden hier eine Vielzahl von wunderbaren B&Bs, gemütlichen Cafés und behaglichen Pubs, und auch wenn man bei der Erwähnung Floridas vielleicht nicht als erstes an feines Essen denkt, so ist es doch sicher ein Synonym für St. Augustine. Unsere Experten verraten Ihnen gerne, wo Sie am besten essen können und was Sie sonst noch unternehmen sollten.