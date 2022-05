Familienferien auf Hawaii

Abenteuer, Spass und Unterhaltung für Familien

Wer in Honolulu seine Familienferien in Hawaii beginnt, erkundet im Polynesian Cultural Center die faszinierende und bunte Kultur der polynesischen Vorfahren und geniesst am Abend ein authentisches ‘Luau’, ein traditionelles Festessen. Im Besucherzentrum des Haleakala Nationalparks auf Maui können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren während ihrer Hawaii Ferien ‘Junior Ranger’ werden. Der langgezogene Papohaku Beach auf Molokai ist einer der grössten weissen Sandstrände Hawaiis und eignet sich ideal, um mit den Kindern einen Drachen in der warmen Brise steigen zu lassen. Wenn Sie auf Hawaii Island aus dem Volcanoes Nationalpark zurückkehren, erwartet Kids im Imiola Astronomy Center ein eindrückliches Planetarium sowie interaktive Ausstellungen. An der halbmondförmigen Hulopoe Bay auf Lanai bieten sich ideale Voraussetzungen, um Sandburgen zu bauen – auch im XXL-Format. Und wenn die Kids nach all den Aktivitäten müde geworden sind, laden grosszügige Pool-Anlagen und Planschbecken Ihrer Hotels zum Verweilen ein. Willkommen in Hawaii - willkommen im Paradies für Familienferien.