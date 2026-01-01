Hard Rock Hotel Orlando
Orlando
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich auf dem Universal Studios Gelände. Der International Drive mit seinen vielen Restaurants und Attraktionen befindet sich in der Nähe. Sea World ist ca. 8 km entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet 2 Restaurants, Bars, Emack & Bolio's Marketplace, Poolanlage mit Sandstrand, 2 Jacuzzis, interaktiver Bereich für Kinder, Wasserrutsche, Cabanas, Hard Rock Shop, Fitnesscenter, Spa im Nachbarhotel, Kids Camp, Spielraum, Golf Universal Programm und Businesscenter.
Zimmer
Die 650 Zimmer und Suiten sind auf 7 Etagen verteilt und im Hard Rock Café Stil eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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