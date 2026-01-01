Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort
Orlando
Beschreibung
Lage
Das Luxusresort liegt nur 10 Fahrminuten von Downtown Disney und den Walt Disney World Parks entfernt.
Angebot
4 Restaurants, mehrere Bars und Lounges, ein Pool- Grill, ein Coffeeshop, 3 Aussenpools, ein Planschbecken, Tennisplätze, ein Fitnesscenter mit Wellness- und Fitnesskursen, ein Spa, eine Boutique, Frühstück mit Disney Charakteren an bestimmten Tagen sowie ein gratis Shuttle-Service zu den Walt Disney World Parks stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 443 Zimmer sind geschmackvoll und elegant mit Mini-Kühlschrank, Bademänteln und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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