Caribe Royale Resort & Suites
Lake Buena Vista
Beschreibung
Lage
In Lake Buena Vista, ca. 5 km von den Walt Disney World-Parks entfernt.
Angebot
Tropische Gartenlandschaft, Restaurants, Lobbybar, Poolbar, kleiner Supermarkt, Snack Shop, grosser Pool mit Wasserfall, Wasserrutschen, Kinderbecken, 2 Jacuzzis, Sonnenterrasse, Fitnesscenter und 2 Tennisplätze. Kostenloser Shuttle-Service zum Walt Disney World.
Zimmer
1218 grosse Suiten mit Kühlschrank und Mikrowelle. Maximale Belegung für die 2-Schlafzimmer-Suiten: 6 Personen.
Preis auf Anfrage
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