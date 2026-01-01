Beschreibung

Lage In Lake Buena Vista, ca. 5 km von den Walt Disney World-Parks entfernt.

Angebot Tro­pische Gartenlandschaft, Restaurants, Lobbybar, Poolbar, kleiner Supermarkt, Snack Shop, grosser Pool mit Wasserfall, Wasserrutschen, Kinderbecken, 2 Jacuzzis, Sonnenterrasse, Fitnesscenter und 2 Tennisplätze. Kostenloser Shuttle-Service zum Walt Disney World.