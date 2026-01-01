Beschreibung

Lage Am Rande der Innenstadt gelegen, befindet sich der weitläufige Vicksburg National Military Park mit seinen vielen Monumenten und Installationen rund um den Amerikanischen Bürgerkrieg etwa 5 km entfernt.

Angebot Ein besonderes Übernachtungserlebnis bietet sich in dem typischen Herrenhaus. Umgeben von einer prächtigen Gartenanlage, Veranden und einer Terrasse können Gäste in dem B&B das Lebensgefühl der Südstaaten nachempfinden.