Corners Mansion Inn
Vicksburg
Beschreibung
Lage
Am Rande der Innenstadt gelegen, befindet sich der weitläufige Vicksburg National Military Park mit seinen vielen Monumenten und Installationen rund um den Amerikanischen Bürgerkrieg etwa 5 km entfernt.
Angebot
Ein besonderes Übernachtungserlebnis bietet sich in dem typischen Herrenhaus. Umgeben von einer prächtigen Gartenanlage, Veranden und einer Terrasse können Gäste in dem B&B das Lebensgefühl der Südstaaten nachempfinden.
Zimmer
Zur Unterkunft gehören 14 sehr individuell eingerichtete Zimmer mit Privatbad, TV und WLAN. Einige Zimmer verfügen über Balkone mit Sicht auf den Mississippi und Yazoo River.
Preis auf Anfrage
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