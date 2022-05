USA Camper Reisen

knecht reisen und TUI-Camper

Eine starke Partnerschaft

Sie haben die volle TUI Camperauswahl zu exakt den Preisen des Reiseveranstalters. Noch wichtiger ist allerdings der Mehrwert des Spezialisten. Wer einen Camper für die USA sucht, erhält bei uns das volle Leistungspaket, vom Flug und dem Transfer zum Hotel am Zielort über den Camper bis hin zum schicken Stadthotel am Ende der Reise und den Transfer zurück zum Airport. Und, last but not least, den 24/7 Rückhalt. Das gleiche gilt in Kanada, Australien, Neuseeland und für zahlreiche andere Destinationen. Auch Europa decken wir ab, mit der gleichen Kompetenz und dem Full Service einer kompetenten Retail-Struktur. Zudem sind wir ein lokal verwurzeltes Schweizer Unternehmen, unsere Ansprechpartner sind direkt und persönlich für Sie da.

USA Camper mieten

Entdecken Sie die Natur- und Nationalparks der USA vom Spezialisten. «Er-fahren» Sie Nordamerika im wahrsten Sinne des Wortes - individuell und flexibel. Ferien in einem Motorhome zählen nach wie vor zu den beliebtesten Reiseformen in Nordamerika. Insbesondere für die Erkundung von Nationalparks in den USA ist der Camper die richtige Wahl. Denn meistens gibt es im Umkreis von Nationalparks nur wenige Unterkünfte. Sie geben dabei den Takt vor, ohne sich von der ständigen Hotelsuche sowie dem Check-in und Check-out aus der Ruhe bringen zu lassen. Mieten Sie ein Motorhome in den USA und geniessen Sie Ihre USA Reise genauso, wie Sie es sich immer erträumt haben. «Home, sweet home» - so weit weg und trotzdem werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Zuhause bei Freunden! Denn viele Nordamerikaner sind begeisterte Camper Fans und nie war es so einfach, die amerikanische Kultur hautnah kennenzulernen.

Die Wahl des geeigneten Fahrzeugtyps ist eine echte Herausforderung, unsere USA-Spezialisten wissen, worauf es ankommt. Wir kennen die entscheidenden Unterschiede zwischen Truck Campers, A- und C-Motorhomes, Fifth Wheelers, Campervans und Mietautos.