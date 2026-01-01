Seelisberg - Hotel Bellevue ab Seelisberg
Seelisberg - Hotel Bellevue ab Seelisberg
Preis auf Anfrage
ab/bis Seelisberg
Highlights:
- herrliches Panorama
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
- Blick auf den Urnersee
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 bzw. 3 Übernachtungen
- Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
- tägliche Trainingseinheiten (Tagesmiete) auf Kunst- oder Naturrasen
- Mehrwertsteuer
- Kurtaxe
- Parkplatz
- lokale Betreuung vor Ort
- Einzelzimmerzuschlag
- Vollpension
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage