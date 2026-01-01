Knecht Reisegruppe Gütesiegel
trainingslager Reisen Gütesiegel
trainingslagerreisen

Seelisberg - Hotel Bellevue ab Seelisberg

Geniessen Sie im Hotel Bellevue die Ruhe mit einem herrlichen Panorama bei einer sportlichen Aktivität und beenden Sie den Tag im gemütlichen Restaurant und im Sommer auf der Terrasse mit Blick auf den Urnersee.
Seelisberg - Hotel Bellevue ab Seelisberg
Preis auf Anfrage
ab/bis Seelisberg
Highlights:
- herrliches Panorama
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
- Blick auf den Urnersee
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

2 bzw. 3 Übernachtungen
  • Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
  • tägliche Trainingseinheiten (Tagesmiete) auf Kunst- oder Naturrasen
  • Mehrwertsteuer
  • Kurtaxe
  • Parkplatz
  • lokale Betreuung vor Ort
Gegen Aufpreis:
  • Einzelzimmerzuschlag
  • Vollpension

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen