Losone - Hotel Emmaus ab Losone
Losone - Hotel Emmaus ab Losone
Preis auf Anfrage
ab/bis Losone
Highlights:
- Nutzung der Fussballanlage von Losone
- Viel Sonne und Wärme
- Nähe zum Lago Maggiore
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag so reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
Übernachtungen im Parkhotel Emmaus**(*) Losone
- Standard Doppelzimmer mit WC/Dusche im Casa Rustico
- Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
- Evtl. falls möglich Freundschaftsspiel
- Mehrwertsteuer
- Kurtaxe
- Parkplatz
- lokale Betreuung vor Ort
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage