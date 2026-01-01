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Losone - Hotel Emmaus ab Losone

Einige Kicker bringen ja gerne ein paar überflüssige Pfunde aus dem Urlaub mit, die dann während der Saisonvorbereitung in mühevoller Arbeit abtrainiert werden müssen. Zum einen gibt es leichte und genauso leckere kulinarische Alternativen und zum anderen steht Ihnen die Fussballanlage der Gemeinde Losone zweimal täglich für Ihre Einheiten zur Verfügung. Sollte gerade mal nichts anstehen, bleibt Ihnen immer noch das tolle Wetter am Lago Maggiore.

Südlich vom Gotthard-Tunnel lacht die Sonne rund 2300 Stunden pro Jahr - so viel wie sonst nirgends in der Schweiz.

Wir geben Ihnen auch gerne ein paar Tipps für eine aktive Freizeitgestaltung:

Cardada Cimetta
Ponte Tibetano - Monte Carasso
Altri Sentieri Ticino (Ausflüge in die Tessiner Täler, Verzascatal, Maggiatal, Centovalli, ...)

Losone - Hotel Emmaus ab Losone
Preis auf Anfrage
ab/bis Losone
Highlights:
- Nutzung der Fussballanlage von Losone
- Viel Sonne und Wärme
- Nähe zum Lago Maggiore
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag so reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

Übernachtungen im Parkhotel Emmaus**(*) Losone
  • Standard Doppelzimmer mit WC/Dusche im Casa Rustico
  • Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
  • Evtl. falls möglich Freundschaftsspiel
  • Mehrwertsteuer
  • Kurtaxe
  • Parkplatz
  • lokale Betreuung vor Ort

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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