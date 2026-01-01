Knecht Reisegruppe Gütesiegel
trainingslager Reisen Gütesiegel
trainingslagerreisen

Pontresina - Hotel Schweizerhof ab Pontresina

Im Oberengadiner Hochtal ist Sport in vielen Varianten möglich. Mit überdurchschnittlich vielen Sonnentagen und atemberaubender Kulisse begeistert das Engadin all jene Sportler, welche Bewegung besonders naturnah lieben.

Das 3*** Hotel ist im Herzen von Pontresina gelegen und bietet Ihnen liebevolle Details,eine gediegene und freundliche Atmosphäre sowie aufmerksamen Service. Für das kulinarische Wohlergehen stehen das Restaurant >>au premier<< mit einem kreativen und marktfrischen Angebot zur Verfügung.
Pontresina - Hotel Schweizerhof ab Pontresina
Preis auf Anfrage
ab/bis Pontresina
Highlights:
- Wunderschöne Bergkulisse
- Tolles Hotel im Ortskern
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

2 bzw. 3 Übernachtungen
  • Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
  • 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
  • Mehrwertsteuer
  • Kurtaxe
  • Parkplatz
Gegen Aufpreis:
  • Einzelzimmerzuschlag
  • Vollpension

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen