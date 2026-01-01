Pontresina - Hotel Schweizerhof ab Pontresina

Im Oberengadiner Hochtal ist Sport in vielen Varianten möglich. Mit überdurchschnittlich vielen Sonnentagen und atemberaubender Kulisse begeistert das Engadin all jene Sportler, welche Bewegung besonders naturnah lieben.



Das 3*** Hotel ist im Herzen von Pontresina gelegen und bietet Ihnen liebevolle Details,eine gediegene und freundliche Atmosphäre sowie aufmerksamen Service. Für das kulinarische Wohlergehen stehen das Restaurant >>au premier<< mit einem kreativen und marktfrischen Angebot zur Verfügung.