Crans-Montana - Helvetia Intergolf ab Crans Montana

Schweizer Bergfans aufgepasst! Wie das Nest eines Adlers liegt Crans-Montana auf einem Hochplateau und überschaut tief unter sich das Rhonetal mit einer majestätischen Sicht vom Simplon bis zum Mont Blanc. Auf den beiden, mit dem Auto sehr nahe vom Hotel entfernten TOP-Naturrasenplätzen oder auf dem qualitativ guten Kunstrasenplatz, finden Sie die besten Voraussetzungen, um das Team in Form zu bringen. Das Helvetia Intergolf lädt Sie herzlich ein, die Symbiose von echter Walliser Tradition und modernem Komfort zu geniessen.





Die Möglichkeiten zum weitherum ausgiebigsten Alpenshopping, das renommierte Casino und insbesondere der Ruf als Golf-Mekka machen die moderne Seite von Crans-Montana aus und sind Anziehungspunkt für internationale Gäste.