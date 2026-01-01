Crans-Montana - Helvetia Intergolf ab Crans Montana
Crans-Montana - Helvetia Intergolf ab Crans Montana
Preis auf Anfrage
ab/bis Crans Montana
Highlights:
- Deutschsprachige Betreuung
- TOP-Naturrasenplätzen
- Tolles Hotel
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 bzw. 3 Übernachtungen
- Halbpension (Frühstück und 3-Gang Mittagessen)
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
- Evtl. falls möglich Freundschaftsspiel
- Mehrwertsteuer
- Kurtaxe
- Wlan
- Benützung des Hallen- und Sprudelbades
- Parkplatz
- My Expoler Card (https://www.crans-montana.ch/de/myexplorercard/)
- lokale Betreuung vor Ort
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage