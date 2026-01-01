Crans-Montana - Hotel Elite ab Crans-Montana
Crans-Montana - Hotel Elite ab Crans-Montana
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Wunderschönes Bergpanorama
- Grosse Auswahl an Aktivitäten
- TOP-Naturrasenplätzen
- Kunstrasenplatz
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 bzw. 3 Übernachtungen
- Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
- Evtl. falls möglich Freundschaftsspiel
- Mehrwertsteuer
- Kurtaxe
- Parkplatz
- lokale Betreuung vor Ort
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage