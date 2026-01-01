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Crans-Montana - Hotel Elite ab Crans-Montana

Schweizer Bergfans aufgepasst! Auf einem sonnenreichen Hochplateau hoch über dem Rhonetal gelegen, bilden die beiden Nachbarorte Crans und Montana zusammen eine der grossen Walliser Feriendestinationen. Auf den beiden, mit dem Auto sehr nahe vom Hotel entfernten TOP-Naturrasenplätzen oder auf dem qualitativ guten Kunstrasenplatz, finden Sie die besten Voraussetzungen, um das Team in Form zu bringen. Mit atemberaubendem Blick, maximaler Sonnenscheindauer und nur einige Gehminuten von der Ortsmitte Crans und Montana liegt das 3*-Hotel Elite sehr zentral.

Idyllisches Bergdorf oder Stadt in den Alpen? Crans-Montana verkörpert beides und vereint die Annehmlichkeiten eines modernen Ferienortes mit der weiten Natur und Panorama-Aussicht der Walliser Alpen. Die Möglichkeiten zum weitherum ausgiebigsten Alpenshopping, das renommierte Casino und insbesondere der Ruf als Golf-Mekka machen die moderne Seite von Crans-Montana aus und sind Anziehungspunkt für internationale Gäste.

Crans-Montana - Hotel Elite ab Crans-Montana
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Wunderschönes Bergpanorama
- Grosse Auswahl an Aktivitäten
- TOP-Naturrasenplätzen
- Kunstrasenplatz
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

2 bzw. 3 Übernachtungen
  • Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
  • Evtl. falls möglich Freundschaftsspiel
  • Mehrwertsteuer
  • Kurtaxe
  • Parkplatz
  • lokale Betreuung vor Ort

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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