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Celerina - Engadin / Hotel Innlodge ab Engadin

Entdecken Sie die Schönheit der Schweiz! Bergluft, Spass und Sport.

Die Ferienregion Engadin lädt zum Entdecken ein, in diesem Sommer mehr denn je. Egal ob sportlich, gemütlich, allein, in der Gruppe oder als Familie – alle sind eingeladen die Berge zu erleben. Egal ob Fussballer, Biker, Wanderer, Kulturliebhaber, Golfer oder Familien - Das Engadin ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften, malerischen Dörfer und Freizeitmöglichkeiten im Freien.

Der Hauptfluss, der durch das Engadin fließt, ist der Inn. Das sonnenverwöhnte Hochtal im Herzen Graubündens überrascht mit einem vielseitigen Angebot. Entdecken Sie aussichtsreiche Berggipfel, duftende Alpwiesen oder die abwechslungsreiche Bike Trails. Gemütliche und urchige Hütten, diverse Feuerstellen oder die zahlreichen Restaurants im Dorf laden zum Verweilen ein.

Celerina - Engadin / Hotel Innlodge ab Engadin
Preis auf Anfrage
ab/bis Engadin
Highlights:
- Mischung aus Bergluft, Spass und Sport
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

2 bzw. 3 Übernachtungen
  • Halbpension (Frühstück und 2-Gang Sportler-Mittagsmenu)
  • 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
  • Mehrwertsteuer
  • Kurtaxe
  • Parkplatz
  • lokale Betreuung vor Ort
Gegen Aufpreis:
  • Einzelzimmerzuschlag
  • Vollpension

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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