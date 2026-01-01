Celerina - Engadin / Hotel Innlodge ab Engadin
Celerina - Engadin / Hotel Innlodge ab Engadin
Preis auf Anfrage
ab/bis Engadin
Highlights:
- Mischung aus Bergluft, Spass und Sport
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 bzw. 3 Übernachtungen
- Halbpension (Frühstück und 2-Gang Sportler-Mittagsmenu)
- 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
- Mehrwertsteuer
- Kurtaxe
- Parkplatz
- lokale Betreuung vor Ort
- Einzelzimmerzuschlag
- Vollpension
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage