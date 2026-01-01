Bellwald - Hotel zur alten Gasse ab Bellwald
Bellwald - Hotel zur alten Gasse ab Bellwald
Preis auf Anfrage
ab/bis Bellwald
Highlights:
- Hotel The Onya Resort & Spa
- Kulinarik im Gault Millau Restaurant
- Grosses Sportangebot
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 bzw. 3 Übernachtungen
- Vollpension (1. Abend Buffet, 2. Abend Grill à Discretion draussen)
- Mineralwasser und Orangensaft zu den Mahlzeiten
- Täglich 1 Trainingseinheit in Fiesch auf Naturrasen (TE)
- MwSt
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage