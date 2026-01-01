Leuk - Leuk Golfresort ab Leukerbad
Leuk - Leuk Golfresort ab Leukerbad
Preis auf Anfrage
ab/bis Leukerbad
Highlights:
- Unterkunft direkt am Golfplatz
- Perfekte Lage für Ruhesuchende
- Bergpanorama
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 bzw. 3 Übernachtungen
- Frühstück
- 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturtrasen
- Mehrwertsteuer
- Kurtaxe
- Parkplatz
- Einzelzimmerzuschlag
- Halbpension
- Vollpension
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage