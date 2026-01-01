Leuk - Leuk Golfresort ab Leukerbad

Das moderne Hotel Leuk Golfresort bietet Ihnen, nebst einer exklusiven Aussicht auf die gesamte Golfanlage sowie auf die Walliser Berge, die perfekte Unterkunft um dem Alltag zu entfliehen. Mit seinen 18 Doppelzimmern liegt das Hotel unmittelbar am 18. Grün, nebst Abschlag 1 und Abschlag 10.

Sie haben alles im Blickfeld! Dank seiner ruhigen Lage und Umgebung ist das Hotel perfekt geeignet für alle Golfer, Naturliebhaber und Ruhesuchenden.



Das das Hotel aber auch nur 5 min. vom Fussballplatz des FC Susten Leuk entfernt ist, eignet es sich zudem ausgezeichnet als Basis für Fussballtrainingslager.