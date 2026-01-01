Scuol - Hotel Belvedere ab Scuol

Scuol auch bekannt als Schuls liegt harmonisch eingebettet zwischen Schluchten und Bergwiesen, mitten drin das 4*-Hotel Belvedere, das seit 1876 seine Gäste begeistert. Die Grosszügigkeit der traditionellen Hotellerie der Schweiz um die Jahrhundertwende verschmilzt mit modernem Design und Komfort.



Hinzu kommen der Anbau Ala Nova mit 15 grosszügigen Zimmern und der Neubau Chasa Nova mit 9 Suiten, der Wellness und Spa Vita Nova, die Valentin Vinoteca und die Wine & Bar Lounge mit atemberaubender Aussicht auf die Engadiner Bergwelt.

Erleben Sie eine der vier reizvollen Jahreszeiten in Scuol, die traumhafte Berglandschaft, die romanische Kultur, die Echtheit und Gastfreundschaft. Geniessen Sie sportliche Aktivitäten und ausgedehnte Baderituale im Engadin Bad Scuol.