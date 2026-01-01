Scuol - Hotel Belvedere ab Scuol
Scuol - Hotel Belvedere ab Scuol
Preis auf Anfrage
ab/bis Scuol
Highlights:
- Aufenthalt im Hotel Belvedere
- Aussicht auf die Engadiner Bergwelt
- Engadin Bad Scuol
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 bzw. 3 Übernachtungen
- Vollpension
- Zusätzliche Zwischenverpflegung
- 4 bzw. 6 Trainingseinheiten à 90 Minuten auf Naturrasen
- Evtl. falls möglich Freundschaftsspiel
- Transfer vom Bahnhof Scuol bei An- und Abreise
- Seminarraum mit Beamer inkl. Mineralwasser
- Massageraum
- Mehrwertsteuer
- Kurtaxe
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage