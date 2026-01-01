Die wohl schönste Region auf Samoa

Entspannung pur

Die Legende, die die Geschichte der Schöpfung der Insel erzählt, wird von Generation zu Generation weitergetragen. Hier finden Sie weite Lavafelder, welche noch auf die Urkraft der Vulkane hindeuten sowie den berühmten Mu-Pagoa-Wasserfall. Der Archipel hat so viel zu bieten – lehnen Sie sich entspannt zurück und geniessen Sie einfach diese herrliche und beschauliche Atmosphäre. Entdecken Sie ausserdem die unterirdischen Lavatunnel, eine geheimnisvolle Faszination!