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Samoa

Savai'i Reisen

Reisen Sie zu den herrlichsten Stränden Polynesiens

Samoa bewirbt sich selbst mit dem Slogan „Die Wiege Polynesiens“. Auf allen Inseln ist Hektik und Stress ein Fremdwort und somit sind die idealen Ferienbedingungen geschaffen: Offene Hütten der Einwohner, typische Dörfer und natürlich ein weisser und palmengesäumter Sandstrand! Savaii zeigt sich seinen Feriengästen garantiert von seiner schönsten Seite. Fragen Sie unsere Spezialisten gezielt nach Savai'i Reisen.

Le Lagoto Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Savaii
Das Le Lagoto Resort & Spa liegt im Norden der Insel Savai’i und ist am besten per Mietwagen erreichbar. Das...
Amoa ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Savaii
Das Amoa Resort liegt hinter der Küstenstrasse, gesäumt von einem schönen Strand rund 20 Fahrminuten nördlich von der...

Die wohl schönste Region auf Samoa

Entspannung pur

Die Legende, die die Geschichte der Schöpfung der Insel erzählt, wird von Generation zu Generation weitergetragen. Hier finden Sie weite Lavafelder, welche noch auf die Urkraft der Vulkane hindeuten sowie den berühmten Mu-Pagoa-Wasserfall. Der Archipel hat so viel zu bieten – lehnen Sie sich entspannt zurück und geniessen Sie einfach diese herrliche und beschauliche Atmosphäre. Entdecken Sie ausserdem die unterirdischen Lavatunnel, eine geheimnisvolle Faszination!

Aktivferien

Canyoning, Wanderungen und viele weitere Angebote für Aktivferien

Badeferien Samoa

Wunderschöne Hotels und traumhafte Sandstrände

Ferien mit Kindern

Action und Entspannung für die gesamte Familie

Honeymoon Samoa

Romantische Flitterwochen in exklusiven Hotels geniessen

Kultur auf Samoa

Erfahren Sie alles über die einzigartige Kultur von Samoa

Reiseinformationen

Nützliche Infos über Samoa, einschliesslich Sprache und Mobilität auf den Inseln

Kataloge

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