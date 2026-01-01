Savai'i Reisen
Reisen Sie zu den herrlichsten Stränden Polynesiens
Le Lagoto Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Savaii
Das Le Lagoto Resort & Spa liegt im Norden der Insel Savai’i und ist am besten per Mietwagen erreichbar. Das...
Amoa Resort
Preis auf Anfrage
Savaii
Das Amoa Resort liegt hinter der Küstenstrasse, gesäumt von einem schönen Strand rund 20 Fahrminuten nördlich von der...
Die wohl schönste Region auf Samoa
Entspannung pur
Die Legende, die die Geschichte der Schöpfung der Insel erzählt, wird von Generation zu Generation weitergetragen. Hier finden Sie weite Lavafelder, welche noch auf die Urkraft der Vulkane hindeuten sowie den berühmten Mu-Pagoa-Wasserfall. Der Archipel hat so viel zu bieten – lehnen Sie sich entspannt zurück und geniessen Sie einfach diese herrliche und beschauliche Atmosphäre. Entdecken Sie ausserdem die unterirdischen Lavatunnel, eine geheimnisvolle Faszination!
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