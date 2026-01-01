Auf Samoa spielen alte Traditionen und Regeln noch immer eine zentrale Rolle im Alltag der Menschen. Selbstverständlich müssen auch Feriengäste darauf Rücksicht nehmen und diese Regeln respektieren. Ohne Einladung sollten Sie auf der Insel Upolu niemals ein Dorf oder ein Haus betreten. Zwischen 18 und 19 Uhr wird gebetet und somit ist ein Aufenthalt auf der Dorfstrasse nicht gestattet.

Wenn Sie sich an diese Regeln halten, werden Sie als Gast garantiert herzlich aufgenommen! Die Küste ist relativ dicht bewohnt. Im Landesinneren hingegen werden Sie kaum auf Einwohner treffen. Fragen Sie gerne unsere Spezialisten nach Upolu Reisen!