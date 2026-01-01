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Upolu, Samoa

Upolu Reisen

Traumstrände, Korallenriffe und luxuriöse Hotels

Auf Samoa spielen alte Traditionen und Regeln noch immer eine zentrale Rolle im Alltag der Menschen. Selbstverständlich müssen auch Feriengäste darauf Rücksicht nehmen und diese Regeln respektieren. Ohne Einladung sollten Sie auf der Insel Upolu niemals ein Dorf oder ein Haus betreten. Zwischen 18 und 19 Uhr wird gebetet und somit ist ein Aufenthalt auf der Dorfstrasse nicht gestattet.

Wenn Sie sich an diese Regeln halten, werden Sie als Gast garantiert herzlich aufgenommen! Die Küste ist relativ dicht bewohnt. Im Landesinneren hingegen werden Sie kaum auf Einwohner treffen. Fragen Sie gerne unsere Spezialisten nach Upolu Reisen!

Seabreeze ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Apia
Das wunderschöne Seabreeze Resort liegt an der Südküste von Upolu, an einem eigenen kleinen Strandabschnitt rund 2...
Sheraton Samoa Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mulifanua
Das Hotel befindet sich nur rund 5 Fahrminuten vom Flughafen und etwa 40 Minuten von der Hauptstadt Apia entfernt....
Saletoga Sands ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Apia
Das Resort befindet sich rund 90 Minuten vom Flughafen Faleolo am südöstlichen Strand. Apia liegt rund 50 Autominuten...
Sheraton Samoa Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mulifanua
Das Hotel befindet sich nur rund 5 Fahrminuten vom Flughafen und etwa 40 Minuten von der Hauptstadt Apia entfernt....

Louis Stevenson wurde hier begraben

An der Süd- und Ostküste finden Feriengäste die wohl schönsten Strände. Am Ostkap können Sie besonders gut ausspannen – Sie gelangen dorthin über die Cross Island Road. Der Weg führt Sie durch wunderschöne Dörfer, die auch bereits der schottische Schriftsteller Louis Stevenson bewunderte. Stevenson wurde auf dem Berg Vaea begraben, welcher sich knapp 500 Meter über dem Meer befindet. In seinem alten Wohnhaus wurde ein Museum errichtet. Upolu Reisen sind genau das Richtige für Sie, wenn Sie auf der Suche nach Ruhe sind und dennoch etwas über Land und Leute erfahren möchten.

Aktivferien

Canyoning, Wanderungen und viele weitere Angebote für Aktivferien

Badeferien Samoa

Wunderschöne Hotels und traumhafte Sandstrände

Ferien mit Kindern

Action und Entspannung für die gesamte Familie

Honeymoon Samoa

Romantische Flitterwochen in exklusiven Hotels geniessen

Kultur auf Samoa

Erfahren Sie alles über die einzigartige Kultur von Samoa

Reiseinformationen

Nützliche Infos über Samoa, einschliesslich Sprache und Mobilität auf den Inseln

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