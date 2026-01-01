Upolu Reisen
Traumstrände, Korallenriffe und luxuriöse Hotels
Seabreeze Resort
Preis auf Anfrage
Apia
Das wunderschöne Seabreeze Resort liegt an der Südküste von Upolu, an einem eigenen kleinen Strandabschnitt rund 2...
Sheraton Samoa Beach Resort
Preis auf Anfrage
Mulifanua
Das Hotel befindet sich nur rund 5 Fahrminuten vom Flughafen und etwa 40 Minuten von der Hauptstadt Apia entfernt....
Saletoga Sands Resort
Preis auf Anfrage
Apia
Das Resort befindet sich rund 90 Minuten vom Flughafen Faleolo am südöstlichen Strand. Apia liegt rund 50 Autominuten...
Sheraton Samoa Beach Resort
Preis auf Anfrage
Mulifanua
Das Hotel befindet sich nur rund 5 Fahrminuten vom Flughafen und etwa 40 Minuten von der Hauptstadt Apia entfernt....
Louis Stevenson wurde hier begraben
An der Süd- und Ostküste finden Feriengäste die wohl schönsten Strände. Am Ostkap können Sie besonders gut ausspannen – Sie gelangen dorthin über die Cross Island Road. Der Weg führt Sie durch wunderschöne Dörfer, die auch bereits der schottische Schriftsteller Louis Stevenson bewunderte. Stevenson wurde auf dem Berg Vaea begraben, welcher sich knapp 500 Meter über dem Meer befindet. In seinem alten Wohnhaus wurde ein Museum errichtet. Upolu Reisen sind genau das Richtige für Sie, wenn Sie auf der Suche nach Ruhe sind und dennoch etwas über Land und Leute erfahren möchten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen