Aranui - Marquesas Cruise ab Papeete
Aranui - Marquesas Cruise ab Papeete
Preis auf Anfrage
ab/bis Papeete
Highlights:
- Die wunderschöne Lagune der Insel Fakarava erkunden
- Köstliche Waren geniessen
- Grösste Korallenatolle der Erde entdecken
- Strandtag und Schnorcheltag auf Bora Bora
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Papeete
Um 12:00 Uhr verlässt die Aranui die Hauptinsel Tahiti. Beginn der 1'500 km langen Seereise durch die Inselwelt von Französisch Polynesien.
2. Tag Fakarava
Sie erreichen die Inselgruppe der Tuamotus und verbringen den Tag in der einzigartigen Lagune der Insel Fakarava. Es besteht die Möglichkeit zum Schnorcheln vom Strand aus.
3. Tag Auf See
Weiter führt Sie die Reise in die Marquesas.
4. Tag Nuku Hiva
Die sechs bewohnten Inseln der Marquesas-Gruppe sind so entlegen, dass die Aranui und die Air Tahiti die einzige Verbindung zu den Gesellschaftsinseln sind. Sie verbringen den ganzen Tag auf See.
5-8. Tag Diverse Inseln der Marquesas
Die Aranui liefert Waren wie Zucker und Zement zu den Marquesas und lädt dort Kopra und Noni-Früchte auf. Auf den Landausflügen haben Sie für Erkundungen reichlich Zeit. Wenig hat sich auf diesen Inseln in den letzten 100 Jahren verändert. Besucher sind herzlich willkommen.
9. Tag Auf See
Die Reise geht zurück in Richtung Tahiti.
10. Tag Rangiroa
Sie besuchen Rangiroa, eines der grössten Korallenatolle der Erde. Hier können Sie den Perlenfischern zuschauen oder im kühlen Nass schwimmen.
11. Tag Bora Bora
Heute ankert die Aranui in der Lagune von Bora Bora. Sie verbringen den Tag gemütlich am Strand oder beim Schnorcheln. Gegen Aufpreis sind vor Ort Ausflüge buchbar.
12. Tag Papeete
Die Aranui erreicht am frühen Morgen den Hafen von Papeete. Hier endet eine spannende Kreuzfahrt.
Kreuzfahrt 12 Tage ab/bis Papeete
- Kreuzfahrt gemäss Reiseprogramm
- Unterkunft in der gewählten Kategorie
- Alle Mahlzeiten inkl. Tischwein
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
- Ausflüge und Besichtigungen gemäss Reiseprogramm
- Vorlesungen durch einen Lektor, welcher über Land und Leute informiert
- Hafentaxen
- Nicht erwähnte Getränke
- Persönliche Auslagen und Trinkgelder
- Abfahrtszeiten, Landbesuche und Reiseroute sind von der Fracht, deren Dringlichkeit und den Wetterverhältnissen abhängig
- Kinder auf Anfrage
- Treibstoffzuschläge können jederzeit erhoben werden
- Bei der Buchung ist eine Anzahlung von 25% zu leisten
- Die Aranui 5 misst eine Länge von 126 Meter und fährt max.
15 Knoten schnell. Die Kabinen sind sehr luxuriös und modern eingerichtet. Auf dem Schiff befinden sich ein Fitnessraum, ein Swimmingpool, vier Bars, ein Aufenthaltsraum und ein Restaurant.
- Alle Kabinen ausser Dormitory verfügen über ein eigenes Badezimmer. Die Suiten und Deluxe Kabinen sind grosszügig eingerichtet und verfügen teilweise über einen eigenen Balkon. Der Dormitory ist ein Schlafsaal mit Kajütenbetten und verfügt über Gemeinschaftsdusche und -toilette. Details zu Kabinengrössen und der jeweiligen Kabinenausstattung sind auf Anfrage erhältlich.
Preise
12 Tage / 11 Nächte Preis auf Anfrage