Aranui - Marquesas Cruise ab Papeete

1 . Tag Papeete Um 12:00 Uhr verlässt die Aranui die Hauptinsel Tahiti. Beginn der 1'500 km langen Seereise durch die Inselwelt von Französisch Polynesien.

2 . Tag Fakarava Sie erreichen die Inselgruppe der Tuamotus und verbringen den Tag in der einzigartigen Lagune der Insel Fakarava. Es besteht die Möglichkeit zum Schnorcheln vom Strand aus.

3 . Tag Auf See Weiter führt Sie die Reise in die Marquesas.

4 . Tag Nuku Hiva Die sechs bewohnten Inseln der Marquesas-Gruppe sind so entlegen, dass die Aranui und die Air Tahiti die einzige Verbindung zu den Gesellschaftsinseln sind. Sie verbringen den ganzen Tag auf See.

5-8 . Tag Diverse Inseln der Marquesas Die Aranui liefert Waren wie Zucker und Zement zu den Marquesas und lädt dort Kopra und Noni-Früchte auf. Auf den Landausflügen haben Sie für Erkundungen reichlich Zeit. Wenig hat sich auf diesen Inseln in den letzten 100 Jahren verändert. Besucher sind herzlich willkommen.

9 . Tag Auf See Die Reise geht zurück in Richtung Tahiti.

10 . Tag Rangiroa Sie besuchen Rangiroa, eines der grössten Korallenatolle der Erde. Hier können Sie den Perlenfischern zuschauen oder im kühlen Nass schwimmen.

11 . Tag Bora Bora Heute ankert die Aranui in der Lagune von Bora Bora. Sie verbringen den Tag gemütlich am Strand oder beim Schnorcheln. Gegen Aufpreis sind vor Ort Ausflüge buchbar.

12 . Tag Papeete Die Aranui erreicht am frühen Morgen den Hafen von Papeete. Hier endet eine spannende Kreuzfahrt.