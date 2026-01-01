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Yasawa Wanderer ab Port Denarau

Diese Reise bringt Sie bis in die Region der Blue Lagoon, die einfach fabelhaft ist. Dieses Paket ist voll von Aktivitäten und zeigt das Beste, was die Yasawa-Inseln zu bieten haben. Sie können wählen, ob Sie die gesellige Atmosphäre eines Schlafsaals bevorzugen oder lieber etwas mehr Ruhe, Frieden und ein eigenes Badezimmer in einem Bure geniessen.

Reisedaten
Täglich
Yasawa Wanderer ab Port Denarau
Preis auf Anfrage
ab/bis Port Denarau
Highlights:
- Inselwelt der Mamanucas und Yasawas
- Blaue Lagune
- Sawa I Lau Caves
- Manta Ray Region
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Denarau – Yasawa

Fahrt von Port Denarau durch die Inselwelt der Mamanucas und Yasawas. Nach dem Mittagessen geniessen Sie inkludierte Inselaktivitäten.

2-3. Tag Yasawa – Blue Lagoon

Weiterfahrt in die Region der Blauen Lagune, wo Sie Zeit haben die Insel zu erkunden. Am Folgetag besuchen Sie die Sawa I Lau Caves mit der versteckten unterirdischen Höhle.

4-5. Tag Blue Lagoon – Manta Ray

Am Nachmittag fahrt in die Manta Ray Region, wo Sie am nächsten Tag mit Mantas schwimmen (Mai–Okt.) oder schnorcheln.

6-7. Tag Manta Ray – Yasawa

Beim erneuten Besuch der Yasawas übernachten Sie in einem anderen Resort. Verpassen Sie nicht den Sonnenuntergang vom Gipfel der Insel zu geniessen.

8. Tag Yasawa – Port Denarau

Nach Freizeit am Morgen startet Ihre Rückfahrt nach Port Denarau am späteren Nachmittag.

Aktivreise 8 Tage ab/bis Port Denarau
Im Preis inbegriffen
  • Transfers von Nadi und Denarau Hotels nach Port Denarau
  • Bootstransfers von/nach Port Denarau und zwischen den Resorts
  • Unterkunft in der gewünschten Zimmerkategorie
  • 7 Frühstücke, 7 Mittagessen, 7 Abendessen
  • Zahlreiche Inselaktivitäten
  • Fiji Paket
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Getränke
  • Allfällige Treibstoffzuschläge
  • Persönliche Ausgaben
Hinweise
  • Abfahrt ab Port Denarau um 08:45 Uhr
  • Rückkehr nach Port Denarau um 18:00 Uhr
  • Sawa I Lau Caves sind am Sonntag geschlossen

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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