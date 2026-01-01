Yasawa Wanderer ab Port Denarau

Diese Reise bringt Sie bis in die Region der Blue Lagoon, die einfach fabelhaft ist. Dieses Paket ist voll von Aktivitäten und zeigt das Beste, was die Yasawa-Inseln zu bieten haben. Sie können wählen, ob Sie die gesellige Atmosphäre eines Schlafsaals bevorzugen oder lieber etwas mehr Ruhe, Frieden und ein eigenes Badezimmer in einem Bure geniessen.



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