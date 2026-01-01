Yasawa Wanderer ab Port Denarau
Yasawa Wanderer ab Port Denarau
Preis auf Anfrage
ab/bis Port Denarau
Highlights:
- Inselwelt der Mamanucas und Yasawas
- Blaue Lagune
- Sawa I Lau Caves
- Manta Ray Region
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Denarau – Yasawa
Fahrt von Port Denarau durch die Inselwelt der Mamanucas und Yasawas. Nach dem Mittagessen geniessen Sie inkludierte Inselaktivitäten.
2-3. Tag Yasawa – Blue Lagoon
Weiterfahrt in die Region der Blauen Lagune, wo Sie Zeit haben die Insel zu erkunden. Am Folgetag besuchen Sie die Sawa I Lau Caves mit der versteckten unterirdischen Höhle.
4-5. Tag Blue Lagoon – Manta Ray
Am Nachmittag fahrt in die Manta Ray Region, wo Sie am nächsten Tag mit Mantas schwimmen (Mai–Okt.) oder schnorcheln.
6-7. Tag Manta Ray – Yasawa
Beim erneuten Besuch der Yasawas übernachten Sie in einem anderen Resort. Verpassen Sie nicht den Sonnenuntergang vom Gipfel der Insel zu geniessen.
8. Tag Yasawa – Port Denarau
Nach Freizeit am Morgen startet Ihre Rückfahrt nach Port Denarau am späteren Nachmittag.
Aktivreise 8 Tage ab/bis Port Denarau
- Transfers von Nadi und Denarau Hotels nach Port Denarau
- Bootstransfers von/nach Port Denarau und zwischen den Resorts
- Unterkunft in der gewünschten Zimmerkategorie
- 7 Frühstücke, 7 Mittagessen, 7 Abendessen
- Zahlreiche Inselaktivitäten
- Fiji Paket
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Getränke
- Allfällige Treibstoffzuschläge
- Persönliche Ausgaben
- Abfahrt ab Port Denarau um 08:45 Uhr
- Rückkehr nach Port Denarau um 18:00 Uhr
- Sawa I Lau Caves sind am Sonntag geschlossen
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage