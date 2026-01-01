Highland Escape ab Suva oder Rakiraki

Sie werden in Suva abgeholt und starten Ihr Wanderabenteuer. Die erste Etappe dieser Tour wird mit einem 4x4 Fahrzeug zurückgelegt. Sie fahren durch das Landesinnere entlang der Monasavu Road in Richtung Norden und zweigen dann nach Rakiraki ab, wo weitere Personen zusteigen. Weiter geht die Fahrt nach Nadarivatu, wo Sie bei einer kurzen Wanderung von 1.5 Kilometern die Beine etwas vertreten können. Kurz darauf erreichen Sie das Dorf Naga, in welchem Sie nach einer Willkommenszeremonie der Einheimischen und einem typisch fijianischen Abendessen übernachten werden.

Naga – Nubutautau (Wanderdistanz 11 km)

Nach dem Frühstück steht die nächste Wanderung auf dem Programm. Ihr Gepäck wird heute zu Ihrem nächsten Übernachtungsort transportiert, so dass Sie nur mit Ihrem Tagesrucksack unterwegs sind. Sie starten die heutige 11 Kilometer lange Wanderetappe, welche Sie durch ein Tal mit tollem Ausblick auf den Fluss führt, gegen 07.30 Uhr. Das Picknick Mittagessen geniessen Sie am Flussufer und Sie haben die Möglichkeit im Fluss zu baden.

Da Sie Ihr Tagesziel Nabutautau bereits Mitte Nachmittag erreichen haben Sie bis am Abend Zeit zu Ihrer Verfügung, bevor Sie erneut mit einer Willkommenszeremonie im Dorf willkommen geheissen werden und nach einem ausgiebigen Nachtessen zufrieden zu Bett gehen.