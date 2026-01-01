Highland Escape ab Suva oder Rakiraki
Highland Escape ab Suva oder Rakiraki
Preis auf Anfrage
ab Suva oder Rakiraki bis Suva oder Nadi
Highlights:
- Trekking abseits der Touristenpfade
- Übernachten in einem typischen fijianischen Dorf
- Willkommenszeremonien durch Einheimische
- Wunderschöne Natur
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ins Herz von Viti Levu (Wanderdistanz 1.5 km)
Sie werden in Suva abgeholt und starten Ihr Wanderabenteuer. Die erste Etappe dieser Tour wird mit einem 4x4 Fahrzeug zurückgelegt. Sie fahren durch das Landesinnere entlang der Monasavu Road in Richtung Norden und zweigen dann nach Rakiraki ab, wo weitere Personen zusteigen. Weiter geht die Fahrt nach Nadarivatu, wo Sie bei einer kurzen Wanderung von 1.5 Kilometern die Beine etwas vertreten können. Kurz darauf erreichen Sie das Dorf Naga, in welchem Sie nach einer Willkommenszeremonie der Einheimischen und einem typisch fijianischen Abendessen übernachten werden.
2. Tag Naga – Nubutautau (Wanderdistanz 11 km)
Nach dem Frühstück steht die nächste Wanderung auf dem Programm. Ihr Gepäck wird heute zu Ihrem nächsten Übernachtungsort transportiert, so dass Sie nur mit Ihrem Tagesrucksack unterwegs sind. Sie starten die heutige 11 Kilometer lange Wanderetappe, welche Sie durch ein Tal mit tollem Ausblick auf den Fluss führt, gegen 07.30 Uhr. Das Picknick Mittagessen geniessen Sie am Flussufer und Sie haben die Möglichkeit im Fluss zu baden.
Da Sie Ihr Tagesziel Nabutautau bereits Mitte Nachmittag erreichen haben Sie bis am Abend Zeit zu Ihrer Verfügung, bevor Sie erneut mit einer Willkommenszeremonie im Dorf willkommen geheissen werden und nach einem ausgiebigen Nachtessen zufrieden zu Bett gehen.
3. Tag Nubutautau Rundwanderung (Wanderdistanz 5 km)
Nach einem frühen Frühstück startet bereits die letzte Wanderung um 08:30 Uhr. Die 5 Kilometer lange Rundwanderung führt Sie wiederum zu einem Fluss, wo Sie nach dem Picknick Mittagessen die Möglichkeit haben sich zu erfrischen. Zurück in Nubutautau erwartet Sie das 4x4 Fahrzeug, welches Sie je nach gewähltem Endpunkt durch das Sigatoka Valley nach Suva oder über die Nausori Highland Road nach Nadi fährt, wo Ihr Wanderabenteuer endet.
Wanderreise 3 Tage ab Suva oder Rakiraki bis Suva oder Nadi
- Übernachtungen im Gemeinschaftssaal des Dorfes mit Dusche und Toilette, auf einer Matratze mit Decke
- 2 Frühstücke, 2 Mittagessen, 2 Abendessen
- Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
- Ausführliche Reisedokumentation
- Persönliche Auslagen und Trinkgelder
- Eine gewisse körperliche Fitness und Interesse an Natur, Umwelt und Kultur werden vorausgesetzt
- Feste Wanderschuhe, wetterfeste Regenbekleidung, Badesachen, Wasserflasche für 3 Liter, ein Schlafsack (optional) und ein Rucksack müssen mitgebracht werden
- Mindestteilnehmerzahl 8 Personen
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage