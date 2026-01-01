1 . Tag Nadi Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.



Nach Ankunft am Flughafen Transfer zu Ihrem Hotel.

2 . Tag Nadi – Rakiraki (ca. 160 km) Nach der Mietwagenübernahme im Hotel fahren Sie in nördlicher Richtung. Unterwegs lohnt sich ein Stopp im «Garden of the Sleeping Giant», einem tropischen Garten am Fusse der Bergkette und bei den natürlichen Schlammpools der «Sabeto Hotsprings». Am Vuda Point beim First Landing Resort, sehen Sie den Ort, wo die Seefahrer erstmals fijianischen Boden betreten haben.

3 . Tag Rakiraki Geniessen Sie einen ruhigen Tag am Strand oder unternehmen Sie eine Wanderung in der Umgebung von Rakiraki.

4 . Tag Rakiraki – Pacific Harbour (ca. 200 km) Auf der heutigen Fahrt in den Süden können Sie in der Takalana Bucht stoppen, um Delfine zu beobachten und im Colo – I – Suva Forest Park, um von der herrlichen tropischen Natur und den Wasserfällen zu geniessen. Weiterfahrt via die multikulturelle Hauptstadt Suva zur Abenteuer Hauptstad Pacific Harbour.

5 . Tag Pacific Harbour Nutzen Sie das vielfältige Angebot in und um Pacific Harbour. Wie wäre es mit einer Fahrt auf dem Navua Fluss oder einer 4WD Tour ins Landesinnere?

6 . Tag Pacific Harbour – Coral Coast (ca. 90 km) Kurze Fahrt auf der Queens Road entlang der Küste. Wie wäre es mit einem Besuch des farbenfrohen Marktes in Sigatoka?

7 . Tag Coral Coast Heute können Sie eine Wanderung machen durch die Sigatoka Sanddünen und beim Biausevu Waterfall ein erfrischendes Bad nehmen.

8 . Tag Coral Coast – Denarau oder Nadi (ca. 70 km) Je nach Anschlussprogramm fahren Sie heute nach Denarau, wo die Boote zu den Yasawa und Mamanuca Inseln ablegen oder zurück nach Nadi. Abgabe des Mietwagens.

9 . Tag Denarau/Nadi Transfer zum Boot oder zum Flughafen.



Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.