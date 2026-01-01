Fiji Highlights ab Nadi
Fiji Highlights ab Nadi
Preis auf Anfrage
ab/bis Nadi
Highlights:
- «Garden of the Sleeping Giant»
- Bootstour in der Takalana Bucht
- Abenteuer-Hauptstadt Fijis: Pacific Harbour
- Sri Siva Subramaniya Tempel
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Nadi
Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.
Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.
Nach Ankunft am Flughafen Transfer zu Ihrem Hotel.
2. Tag Nadi – Rakiraki (ca. 160 km)
Nach der Mietwagenübernahme im Hotel fahren Sie in nördlicher Richtung. Unterwegs lohnt sich ein Stopp im «Garden of the Sleeping Giant», einem tropischen Garten am Fusse der Bergkette und bei den natürlichen Schlammpools der «Sabeto Hotsprings». Am Vuda Point beim First Landing Resort, sehen Sie den Ort, wo die Seefahrer erstmals fijianischen Boden betreten haben.
3. Tag Rakiraki
Geniessen Sie einen ruhigen Tag am Strand oder unternehmen Sie eine Wanderung in der Umgebung von Rakiraki.
4. Tag Rakiraki – Pacific Harbour (ca. 200 km)
Auf der heutigen Fahrt in den Süden können Sie in der Takalana Bucht stoppen, um Delfine zu beobachten und im Colo – I – Suva Forest Park, um von der herrlichen tropischen Natur und den Wasserfällen zu geniessen. Weiterfahrt via die multikulturelle Hauptstadt Suva zur Abenteuer Hauptstad Pacific Harbour.
5. Tag Pacific Harbour
Nutzen Sie das vielfältige Angebot in und um Pacific Harbour. Wie wäre es mit einer Fahrt auf dem Navua Fluss oder einer 4WD Tour ins Landesinnere?
6. Tag Pacific Harbour – Coral Coast (ca. 90 km)
Kurze Fahrt auf der Queens Road entlang der Küste. Wie wäre es mit einem Besuch des farbenfrohen Marktes in Sigatoka?
7. Tag Coral Coast
Heute können Sie eine Wanderung machen durch die Sigatoka Sanddünen und beim Biausevu Waterfall ein erfrischendes Bad nehmen.
8. Tag Coral Coast – Denarau oder Nadi (ca. 70 km)
Je nach Anschlussprogramm fahren Sie heute nach Denarau, wo die Boote zu den Yasawa und Mamanuca Inseln ablegen oder zurück nach Nadi. Abgabe des Mietwagens.
9. Tag Denarau/Nadi
Transfer zum Boot oder zum Flughafen.
Transfer zum Boot oder zum Flughafen.
Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.
Mietwagenrundreise 9 Tage ab/bis Nadi
- Internationaler Flug mit Singapore Airlines ab/bis Zürich
- Unterkunft in der Standard oder Superior Kategorie
- Transfers ab/bis Flughafen
- Mietwagen
- Täglich Frühstück
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagenzuschläge
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten und Ausflüge
- Dieses Reiseprogramm ist ein von uns zusammengestelltes Angebot und kann individuell Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden. Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte abhängig und die Kilometerangaben können je nach persönlicher Route variieren.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage