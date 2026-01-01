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Fiji Highlights ab Nadi

Auf dieser Mietwagenreise machen Sie Bekanntschaft mit den freundlichen Einwohnern und erfahren Sie mehr über die interessante Kultur der Fiji Inseln. Auf der Hauptinsel Viti Levu finden Sie üppige grüne Regenwälder, weisse Badestrände und eine farbenfrohe Unterwasserwelt. Entdecken Sie die grösste und abwechslungsreichste Insel von Fiji in ihrem eigenen Tempo. Die Kings Road im Norden und die Queens Road im Süden führen im die ganze Insel und sind gut befahrbar und es gibt viel zu sehen.

Reisedaten
Täglich
Fiji Highlights ab Nadi
Preis auf Anfrage
ab/bis Nadi
Highlights:
- «Garden of the Sleeping Giant»
- Bootstour in der Takalana Bucht
- Abenteuer-Hauptstadt Fijis: Pacific Harbour
- Sri Siva Subramaniya Tempel
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Nadi

Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.

Nach Ankunft am Flughafen Transfer zu Ihrem Hotel.

2. Tag Nadi – Rakiraki (ca. 160 km)

Nach der Mietwagenübernahme im Hotel fahren Sie in nördlicher Richtung. Unterwegs lohnt sich ein Stopp im «Garden of the Sleeping Giant», einem tropischen Garten am Fusse der Bergkette und bei den natürlichen Schlammpools der «Sabeto Hotsprings». Am Vuda Point beim First Landing Resort, sehen Sie den Ort, wo die Seefahrer erstmals fijianischen Boden betreten haben.

3. Tag Rakiraki

Geniessen Sie einen ruhigen Tag am Strand oder unternehmen Sie eine Wanderung in der Umgebung von Rakiraki.

4. Tag Rakiraki – Pacific Harbour (ca. 200 km)

Auf der heutigen Fahrt in den Süden können Sie in der Takalana Bucht stoppen, um Delfine zu beobachten und im Colo – I – Suva Forest Park, um von der herrlichen tropischen Natur und den Wasserfällen zu geniessen. Weiterfahrt via die multikulturelle Hauptstadt Suva zur Abenteuer Hauptstad Pacific Harbour.

5. Tag Pacific Harbour

Nutzen Sie das vielfältige Angebot in und um Pacific Harbour. Wie wäre es mit einer Fahrt auf dem Navua Fluss oder einer 4WD Tour ins Landesinnere?

6. Tag Pacific Harbour – Coral Coast (ca. 90 km)

Kurze Fahrt auf der Queens Road entlang der Küste. Wie wäre es mit einem Besuch des farbenfrohen Marktes in Sigatoka?

7. Tag Coral Coast

Heute können Sie eine Wanderung machen durch die Sigatoka Sanddünen und beim Biausevu Waterfall ein erfrischendes Bad nehmen.

8. Tag Coral Coast – Denarau oder Nadi (ca. 70 km)

Je nach Anschlussprogramm fahren Sie heute nach Denarau, wo die Boote zu den Yasawa und Mamanuca Inseln ablegen oder zurück nach Nadi. Abgabe des Mietwagens.

9. Tag Denarau/Nadi

Transfer zum Boot oder zum Flughafen.

Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.

Mietwagenrundreise 9 Tage ab/bis Nadi
Im Preis inbegriffen
  • Internationaler Flug mit Singapore Airlines ab/bis Zürich
  • Unterkunft in der Standard oder Superior Kategorie
  • Transfers ab/bis Flughafen
  • Mietwagen
  • Täglich Frühstück
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Mietwagenzuschläge
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
  • Aktivitäten und Ausflüge
Hinweis
  • Dieses Reiseprogramm ist ein von uns zusammengestelltes Angebot und kann individuell Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden. Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte abhängig und die Kilometerangaben können je nach persönlicher Route variieren.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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