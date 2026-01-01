Mountain Lodges of Peru - Salkantay Trek ab Cuzco

1 . Tag Cuzco - Salkantay Lodge Frühmorgens Abholung im Hotel Mercado in Cuzco oder Ihrer individuell gewählten Unterkunft. Zunächst besichtigen Sie die rund 1.5 Stunden entfernten Ruinen von Tarawasi bevor Sie das Trekking durch das wunderschöne Soraypampa-Tal starten. Nach einer kurzen Kaffeepause erblicken Sie die majestätischen Berge Humantay und Salkantay, die Namensgeber der Lodge, die Sie anschliessend erreichen.

2 . Tag Humantay Gletschersee Heute können Sie sich nach einem reichhaltigen Frühstück auf einer Trekkingtour zum Humantay Gletschersee akklimatisieren. Geniessen Sie den Nachmittag im Outdoor- Jacuzzi.

3 . Tag Salkantay - Pass Heute überqueren Sie den Apacheta Pass auf 4600 m Höhe. Mit etwas Glück können Sie unterwegs Kondore beobachten. Geniessen Sie während einer Pause am Pass die Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel der Vilcabamba Gruppe. Das Mittagessen nehmen Sie unterwegs ein. Im Anschluss setzen Sie Ihren Weg abwärts Richtung Wayra Lodge fort.

4 . Tag Cloud Forest Nach dem Frühstück folgen Sie dem Salkantay Fluss und können dabei die sich schnell verändernde Landschaft beobachten: sie wird zunehmend grüner – Blumen und Schmetterlinge werden Sie auf Ihrem Weg begleiten. In der Colpa Lodge, die sich am Zusammenfluss dreier Flüsse befindet, können Sie die Zubereitung des typischen peruanischen Essens beobachten. Am Nachmittag können Sie entweder im Outdoor- Jacuzzi entspannen oder den Orchideen- Pfad erkunden.

5 . Tag Santa Teresa Flusstal - Llactapata Inca Trail Am heutigen Tag sehen Sie auf Ihrer Tour Kaffeesträucher, Bananenpflanzen, Granadilla- Bäume, Avocado-Plantagen und Orchideen. Sie wandern entlang des Santa Teresa Flusstales. Etappenziel ist der Llactapata Inca Trail, an dem sich die Lucma Lodge befindet. Im Dorf Lucmabamba können Sie Kontakt mit der lokalen Bevölkerung knüpfen.

6 . Tag Llactapata Pass Kurz nach Überschreiten des Llactapata- Passes können Sie einen ersten, spektakulären Blick auf Machu Picchu werfen. Diesen erhalten nur wenige Touristen. Unterwegs besichtigen Sie zudem die erst kürzlich restaurierten Llactapata Ruinen. Beim Abstieg zum Aobamba Fluss können Sie Bambuswälder und Orchideen bewundern. Nun trennt Sie nur noch eine kurze malerische Zugfahrt von Machu Picchu. Bei Ankunft im Hotel Inkaterra erhalten Sie ein letztes kurzes Briefing.

7 . Tag Machu Picchu Frühmorgens erwartet Sie die geheimnisvolle Inka-Stadt Machu Picchu. Zunächst erfahren Sie auf einer geführten Tour die Geheimnisse von Machu Picchu. Anschliessend haben Sie genügend Zeit, Machu Picchu auf eigene Faust zu erkunden, bevor es per Zug und Bus zurück nach Cuzco in Ihr Hotel geht.