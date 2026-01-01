Mountain Lodges of Peru - Salkantay Trek ab Cuzco
Mountain Lodges of Peru - Salkantay Trek ab Cuzco
ab CHF 4640.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights:
- Ruinen von Tarawasi
- Majestätischen Berge Humantay und Salkantay
- Peruanischen Essens „Pachamanca"
- „Llactapata Inca Trail"
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Cuzco - Salkantay Lodge
Frühmorgens Abholung im Hotel Mercado in Cuzco oder Ihrer individuell gewählten Unterkunft. Zunächst besichtigen Sie die rund 1.5 Stunden entfernten Ruinen von Tarawasi bevor Sie das Trekking durch das wunderschöne Soraypampa-Tal starten. Nach einer kurzen Kaffeepause erblicken Sie die majestätischen Berge Humantay und Salkantay, die Namensgeber der Lodge, die Sie anschliessend erreichen.
2. Tag Humantay Gletschersee
Heute können Sie sich nach einem reichhaltigen Frühstück auf einer Trekkingtour zum Humantay Gletschersee akklimatisieren. Geniessen Sie den Nachmittag im Outdoor- Jacuzzi.
3. Tag Salkantay - Pass
Heute überqueren Sie den Apacheta Pass auf 4600 m Höhe. Mit etwas Glück können Sie unterwegs Kondore beobachten. Geniessen Sie während einer Pause am Pass die Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel der Vilcabamba Gruppe. Das Mittagessen nehmen Sie unterwegs ein. Im Anschluss setzen Sie Ihren Weg abwärts Richtung Wayra Lodge fort.
4. Tag Cloud Forest
Nach dem Frühstück folgen Sie dem Salkantay Fluss und können dabei die sich schnell verändernde Landschaft beobachten: sie wird zunehmend grüner – Blumen und Schmetterlinge werden Sie auf Ihrem Weg begleiten. In der Colpa Lodge, die sich am Zusammenfluss dreier Flüsse befindet, können Sie die Zubereitung des typischen peruanischen Essens beobachten. Am Nachmittag können Sie entweder im Outdoor- Jacuzzi entspannen oder den Orchideen- Pfad erkunden.
5. Tag Santa Teresa Flusstal - Llactapata Inca Trail
Am heutigen Tag sehen Sie auf Ihrer Tour Kaffeesträucher, Bananenpflanzen, Granadilla- Bäume, Avocado-Plantagen und Orchideen. Sie wandern entlang des Santa Teresa Flusstales. Etappenziel ist der Llactapata Inca Trail, an dem sich die Lucma Lodge befindet. Im Dorf Lucmabamba können Sie Kontakt mit der lokalen Bevölkerung knüpfen.
6. Tag Llactapata Pass
Kurz nach Überschreiten des Llactapata- Passes können Sie einen ersten, spektakulären Blick auf Machu Picchu werfen. Diesen erhalten nur wenige Touristen. Unterwegs besichtigen Sie zudem die erst kürzlich restaurierten Llactapata Ruinen. Beim Abstieg zum Aobamba Fluss können Sie Bambuswälder und Orchideen bewundern. Nun trennt Sie nur noch eine kurze malerische Zugfahrt von Machu Picchu. Bei Ankunft im Hotel Inkaterra erhalten Sie ein letztes kurzes Briefing.
7. Tag Machu Picchu
Frühmorgens erwartet Sie die geheimnisvolle Inka-Stadt Machu Picchu. Zunächst erfahren Sie auf einer geführten Tour die Geheimnisse von Machu Picchu. Anschliessend haben Sie genügend Zeit, Machu Picchu auf eigene Faust zu erkunden, bevor es per Zug und Bus zurück nach Cuzco in Ihr Hotel geht.
Zubucherreise 7 Tage ab/bis Cuzco
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Eintrittskarte für Machu Picchu
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Vollpension
- Lokale Taxen
- Nicht erwähnte Ausflüge
- Trinkgelder
- Geteiltes Doppelzimmer auf Anfrage
- Deutsch sprechende Reiseleitung mit Aufpreis möglich (Preis auf Anfrage)
- Am Abend vor dem Trekking findet das Briefing im Hotel Mercado statt
- Tour zu Pferd: Etwa einmal im Monat ist es möglich, diese Tour auch mit dem Pferd zu machen. Fragen Sie bei uns nach den fixen Abfahrten und Preisen.
- Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne das Detailprogramm des 5- und 7-tägigen Lares-Abenteuers bekannt.
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 4640.– / pro Person