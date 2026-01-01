Beschreibung

Einleitung Erleben Sie Komfort inmitten des tropischen Regenwaldes. Natur Pur!

Lage Das Napo Wildlife Center, das sich an der Añangu Lagune befindet und zu den besten Ökolodges in Ecuador gehört, bietet seinen Gästen ein Maximum an Komfort und Privatsphäre. Nachhaltigkeit und vor allem der Schutz des unberührten Regenwaldes stehen hier im Vordergrund.

Angebot Zur Lodge gehört ein 36 Meter hoher Beobachtungsturm, der Ihnen einen beeindruckenden Ausblick auf das Dach des Regenwaldes bietet. Von hier, sowie von der Terrasse aus können Sie Kaimane , Affen, Vögel sowie Riesenotter und Wasserschweine beobachten.

Zimmer Die 10 komfortablen Bungalows bieten ein privates Bad mit Warmwasser, Minibar, Steckdosen mit einer Stromspannung von 110 Volt, Moskitonetze und Ventilatoren.

Aktivitäten Sie können zwischen geführten Wanderungen z. B. zum Beobachtungsturm oder zum Papageienfelsen wählen, Ausflüge mit dem Kanu unternehmen und sogar an Familienaktivitäten einer Quicha Gemeinde teilnehmen. Von den Guides erfahren Sie viel Wissenswertes über das Leben und die Kultur im Amazonas. So lernen Sie z. B. welche Pflanzen für medizinische Zwecke verwendet werden können. Auch Tierliebhaber kommen auf ihre Kosten: Es gibt in dieser Gegend über 562 verschiedene Vogelarten. Mit etwas Glück können zudem Kaimane, Kaputzineräffchen, Dreifingerfaultiere oder Riesenotter beobachtet werden.