Mashpi Lodge
Mashpi Reserve
Beschreibung
Einleitung
Harmonisch in den Dschungel eingebettet, bietet diese elegante Lodge einen gemutlichen Ruckzugsort fur perfekte Erholung auf hohem Niveau.
Harmonisch in den Dschungel eingebettet, bietet diese elegante Lodge einen gemutlichen Ruckzugsort fur perfekte Erholung auf hohem Niveau.
Die einzigartige Mischung zwischen Hoch- und Tiefland- Regenwald machen diese einigzartige, moderne Lodge zum extravaganten Erlebnis. Vor allem für Vogelliebhaber ist diese Lodge ein absolutes Muss! Sie stehen im Morgengrauen auf und frühstücken auf der Terrasse mit Tukanen und Quetzal-Vögeln, bevor sie auf das Sky Bike steigen und in den Baumkronen nach orangen Buntbärtlingen und purpurfarbenen Tukanen Ausschau halten.
Oder Sie machen es sich in der Skyline Gondola bequem und schweben über zwei Kilometer wie auf Wolken durch das Naturreservat. Um den Tag ausklingen zu lassen, entspannen Sie mit einem Frucht- Daiquiri an der Bar der Lodge und beobachten durch die Glasfenster die Abend- Show der Glühwürmchen.
Lage
Die Mashpi Lodge, befindet sich auf einem Plateau inmitten tropischer Vegetation. Sie ist Teil eines ca. 1000 ha grossen Naturschutzreservates und weltberühmt als einer der «Biodiversität- Hotspots». Nachhaltigkeit und Einklang mit der Natur wird hier gross geschrieben, etwa in Form der „Casa Campesina", wo Sie einen Einblick in das Leben der Einheimischen gewinnen können.
Angebot
Die Mashpi Lodge bietet den anspruchsvollen Gästen Service, Küche und Komfort auf höchstem Niveau. Das Angebot wird ergänzt durch eine gemütliche Lounge, einen Leseraum mit Internetanschluss, WLAN und Spa-Bereich.
Zimmer
Die nur 22 Suiten welche in 2 Kategorien unterteilt sind, verfügen alle über ein grosses Panoramafenster, damit man auch im Innern der Lodge die Natur hautnah erleben kann, Dusche/WC, Klimaanlage, Telefon, iPod-Docking-Station und Föhn. Die 3 Yaku Suiten sind 37qm gross und sind Eckzimmer mit 2 Fensterfronten. Die restlichen 19 Wayra Zimmer sind 34 qm gross und unterscheiden sich lediglich in der Grösse und nur einem grossen Panoramafenster.
Aktivitäten
Entdecken Sie den Artenreichtum dieses üppigen Ökosystems auf ausgedehnten Wanderungen in Begleitung von einheimischen Reiseleitern. Sie haben die Möglichkeit Kolibris, Tukane, Affen oder sogar Pumas zu entdecken und während einer Nachtsafari sehen Sie, wie der Regenwald seine geheimnisvolle Seite entfaltet. Lernen sie von den Einheimischen wie man aus Kakaobohnen dunkle Schokolade gewinnt oder nutzen Sie die Annehmlichkeiten der Lodge und entspannen im Jacuzzi oder bei einer Massage.
An-/ Abreisetag:
Sie werden im Hotel in Quito abgeholt. Die elegante Lodge befindet sich nur etwa zweieinhalb Stunden nordwestlich von Quito.
Preis auf Anfrage
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