Yacht La Pinta ab Kreuzfahrten

Kategorie Erstklasse

Eine der besten Yachten auf Galapagos ist die La Pinta, der Inbegriff von Luxus, Genuss und Komfort. Die 1983 gebaute Yacht wurde in Callao 2007 komplett renoviert. Die La Pinta überzeugt nicht zuletzt auch durch die vielen und grosszügig gestalteten öffentlichen Räume. Die modern eingerichteten Kabinen haben alle Panoramafenster, sind überdurchschnittlich grosszügig und in hellen Farben gehalten. Die Betten bieten den Komfort eines Luxushotels und auch die technologischen Einrichtungen der Kabinen lassen keinerlei Wünsche offen.

Ausserdem stehen den Passagieren ein Speisesaal, ein Vortragsraum, eine Bar, ein offenes Sonnendeck mit Whirlpool und ein Fitnessraum zur Verfügung. Auch für die kleinen Gäste wird etwas geboten. Im Programm «Young Pirates» erfahren sie kindgerecht und spielend etwas über die einmalige Flora und Fauna des Galapagos Archipels.