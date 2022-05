Unvergessliche Galapagos Reisen

Ecuadors Galapagos Inseln bilden eine geheimnisvolle Welt für sich

Viele Besucher verbinden Galapagos Ferien mit Ecuador Reisen. Der Flug führt zur Isla Baltra. Von dort gelangt man über eine Brücke nach Puerto Ayora auf der Insel Santa Cruz, dem grössten Ort des Galapagos-Archipels. Er besitzt mit Tortuga Bay einen der schönsten Strände. Galapagos Inselhopping und Rundreisen starten hier – beispielsweise nach Florena Island, nach San Cristobal Island mit der Aufzuchtstation für Riesenschildkröten, Isabela Island, mit einer Länge von 120 Kilometern die grösste der Galapagos-Inseln oder Barolome und Santiago Island. Sämtliche Tiere auf Galapagos sind geschützt. Für den Erhalt dieser ebenso sensiblen wie einzigartigen biologischen Schatzkammer setzt sich seit den 1960er Jahren der WWF (World Wide Fund For Nature) in Abstimmung mit der Regierung Ecuadors ein. So können wir immer noch Fregattvögel, Kormorane, Schildkröten, Landleguane, Meerechsen und Seegurken in freier Natur erleben.