Osterinsel Rundreisen vom Spezialisten
Privatreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
5 Tage / 4 Nächte
Zubucherreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1230.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
5 Tage / 4 Nächte
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