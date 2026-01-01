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Miscanti See, Chile

Osterinsel Rundreisen vom Spezialisten

Icon map5 Tage
Privatreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Zubucherreise Osterinsel - Ahus und Moais
ab CHF 1230.– / pro Person
ab/bis Hanga Roa
Highlights: Ein Stück polynesische Kultur mitten im Pacific, Die imposanten Moais von Ahu Tongariki & Ahu Akivi,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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