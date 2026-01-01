Salta - Salta ab Salta
Salta - Salta ab Salta
ab CHF 1230.– / pro Person
ab Salta bis
Highlights:
- Schluchtenlandschaft - Quebrada de Humahuaca
- Salzsee & Antonio de los Cobres
- Pre-Inka-Ruinen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Salta – Purmamarca (200 km)
Übernahme des Mietwagens am Flughafen von Salta. Anschliessend erfolgt die Fahrt ins Kolonialstädtchen Purmamarca.
2. Tag Purmamarca – Quebrada de Humahuaca – Purmamarca (180 km)
Fahrt via Tilcara durch die Schluchtenlandschaft der Quebrada de Humahuaca, deren Farbenspiel Sie begeistern wird. Rückfahrt nach Purmamarca.
3. Tag Purmamarca – Salta (325 km)
Fahrt durch die spektakuläre Landschaft und über den Salzsee nach Antonio de los Cobres. Entlang der Zugstrecke des Wolkenzuges geht die Reise weiter nach Salta.
4. Tag Salta – Cafayate (200 km)
Fahrt durch die Conchas Schlucht nach Cafayate, dem Weinanbauzentrum Nordargentiniens. Es besteht die Möglichkeit, die Pre-Inka-Ruinen von Quilmes zu besuchen.
5. Tag Cafayate
Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung in Cafayate.
6. Tag Cafayate - Molinos - Cachi (170 km)
Entlang wunderschöner Felsformationen via Cafayate und Molinos fahren Sie nach Cachi (diese Strecke gehört zu den schönsten im Nordwesten Argentiniens).
7. Tag Cachi - Salta (165 km)
Fahrt über eine eindrückliche Passstrasse nach Salta.
8. Tag Abreise Salta
Fahrt zum Flughafen von Salta und Abgabe des Mietwagens.
Mietwagenrundreise 8 Tage ab/bis Salta
- Mittelklassemietwagen inklusive unlimitierte Kilometer
- Übernachtungen in Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer
- Täglich Frühstück
- Vollkasko
- Selbstbehaltausschluss-Versicherung
- Ausführliche Reisedokumentation
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1230.– / pro Person