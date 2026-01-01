Salta - Salta ab Salta

1 . Tag Salta – Purmamarca (200 km) Übernahme des Mietwagens am Flughafen von Salta. Anschliessend erfolgt die Fahrt ins Kolonialstädtchen Purmamarca.

2 . Tag Purmamarca – Quebrada de Humahuaca – Purmamarca (180 km) Fahrt via Tilcara durch die Schluchtenlandschaft der Quebrada de Humahuaca, deren Farbenspiel Sie begeistern wird. Rückfahrt nach Purmamarca.

3 . Tag Purmamarca – Salta (325 km) Fahrt durch die spektakuläre Landschaft und über den Salzsee nach Antonio de los Cobres. Entlang der Zugstrecke des Wolkenzuges geht die Reise weiter nach Salta.

4 . Tag Salta – Cafayate (200 km) Fahrt durch die Conchas Schlucht nach Cafayate, dem Weinanbauzentrum Nordargentiniens. Es besteht die Möglichkeit, die Pre-Inka-Ruinen von Quilmes zu besuchen.

5 . Tag Cafayate Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung in Cafayate.

6 . Tag Cafayate - Molinos - Cachi (170 km) Entlang wunderschöner Felsformationen via Cafayate und Molinos fahren Sie nach Cachi (diese Strecke gehört zu den schönsten im Nordwesten Argentiniens).

7 . Tag Cachi - Salta (165 km) Fahrt über eine eindrückliche Passstrasse nach Salta.

8 . Tag Abreise Salta Fahrt zum Flughafen von Salta und Abgabe des Mietwagens.