Mendoza - Salta ab Mendoza

1 . Tag Mendoza Mietwagenübernahme am Flughafen.

2 . Tag Mendoza Nutzen Sie den heutigen Tag, um Mendoza und dessen Umgebung kennen zu lernen.

3 . Tag Mendoza – Villa Union (590 km) Fahrt durch die wüstenartige Gegend bis San Juan. Pittoreske Schluchten und grandiose Ausblicke machen die Fahrt kurzweilig.

4 . Tag Talampaya Nationalpark Besuchen Sie heute den Talampaya Nationalpark mt seinen bizarren Erosionslandschaften.

5 . Tag Villa Union – Belen (330 km) Über eine Passstrasse erreichen Sie Chilecito, ein wichtiges landwirtschaftliches Zentrum der Gegend. Weiterfahrt nach Belen.

6 . Tag Belen – Tafi del Valle (270 km) Die ersten 85 Kilometer führen über eine eindrückliche Ebene. Anschliessend folgt eine kurvenreiche Passstrasse.

7 . Tag Tafi del Valle – Cafayate (120 km) Tafi del Valle ist ein beliebtes Wochenendziel. Über einen 3000 Meter hohen Pass führt die Strasse hinunter in einsame Täler.

8 . Tag Cafayate Tag zur freien Verfügung. Cafayate ist ein wichtiges Weinanbaugebiet.

9 . Tag Cafayate – Cachi (180 km) Dieser Teil gehört zu den wohl schönsten Strecken Argentiniens. In der Ferne sehen Sie die schneebedeckten Andengipfel.

10 . Tag Cachi – Salta (155 km) Über eine Hochebene führt die Strasse zur Passhöhe bei Cuesta de Obisbo und weiter nach Salta.

11 . Tag Salta Mietwagenrückgabe am Flughafen Salta.