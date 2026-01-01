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Mendoza - Salta ab Mendoza

Entdecken Sie diese unbekannte Region mit ihren wilden Landschaften und ursprünglichen Dörfern.

Reisedaten
Täglich
Mendoza - Salta ab Mendoza
ab CHF 3310.– / pro Person
ab Mendoza bis Salta
Highlights:
- San Juan - Weinanbaugebiet
- Valle de la Luna
- Indiostädtchen Cachi
Icon calendar 11 Tage / 10 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Mendoza

Mietwagenübernahme am Flughafen.

2. Tag Mendoza

Nutzen Sie den heutigen Tag, um Mendoza und dessen Umgebung kennen zu lernen.

3. Tag Mendoza – Villa Union (590 km)

Fahrt durch die wüstenartige Gegend bis San Juan. Pittoreske Schluchten und grandiose Ausblicke machen die Fahrt kurzweilig.

4. Tag Talampaya Nationalpark

Besuchen Sie heute den Talampaya Nationalpark mt seinen bizarren Erosionslandschaften.

5. Tag Villa Union – Belen (330 km)

Über eine Passstrasse erreichen Sie Chilecito, ein wichtiges landwirtschaftliches Zentrum der Gegend. Weiterfahrt nach Belen.

6. Tag Belen – Tafi del Valle (270 km)

Die ersten 85 Kilometer führen über eine eindrückliche Ebene. Anschliessend folgt eine kurvenreiche Passstrasse.

7. Tag Tafi del Valle – Cafayate (120 km)

Tafi del Valle ist ein beliebtes Wochenendziel. Über einen 3000 Meter hohen Pass führt die Strasse hinunter in einsame Täler.

8. Tag Cafayate

Tag zur freien Verfügung. Cafayate ist ein wichtiges Weinanbaugebiet.

9. Tag Cafayate – Cachi (180 km)

Dieser Teil gehört zu den wohl schönsten Strecken Argentiniens. In der Ferne sehen Sie die schneebedeckten Andengipfel.

10. Tag Cachi – Salta (155 km)

Über eine Hochebene führt die Strasse zur Passhöhe bei Cuesta de Obisbo und weiter nach Salta.

11. Tag Salta

Mietwagenrückgabe am Flughafen Salta.

Mietwagenrundreise 11 Tage ab Mendoza bis Salta
Im Preis inbegrifen
  • Mittelklassemietwagen inklusive unlimitierte Kilometer
  • Übernachtungen in Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer
  • Täglich Frühstück
  • Einwegmiete
  • Vollkasko
  • Selbstbehaltausschluss-Versicherung
  • Ausführliche Reisedokumentation

Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 3310.– / pro Person

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