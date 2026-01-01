Mendoza - Salta ab Mendoza
Mendoza - Salta ab Mendoza
ab CHF 3310.– / pro Person
ab Mendoza bis Salta
Highlights:
- San Juan - Weinanbaugebiet
- Valle de la Luna
- Indiostädtchen Cachi
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Mendoza
Mietwagenübernahme am Flughafen.
2. Tag Mendoza
Nutzen Sie den heutigen Tag, um Mendoza und dessen Umgebung kennen zu lernen.
3. Tag Mendoza – Villa Union (590 km)
Fahrt durch die wüstenartige Gegend bis San Juan. Pittoreske Schluchten und grandiose Ausblicke machen die Fahrt kurzweilig.
4. Tag Talampaya Nationalpark
Besuchen Sie heute den Talampaya Nationalpark mt seinen bizarren Erosionslandschaften.
5. Tag Villa Union – Belen (330 km)
Über eine Passstrasse erreichen Sie Chilecito, ein wichtiges landwirtschaftliches Zentrum der Gegend. Weiterfahrt nach Belen.
6. Tag Belen – Tafi del Valle (270 km)
Die ersten 85 Kilometer führen über eine eindrückliche Ebene. Anschliessend folgt eine kurvenreiche Passstrasse.
7. Tag Tafi del Valle – Cafayate (120 km)
Tafi del Valle ist ein beliebtes Wochenendziel. Über einen 3000 Meter hohen Pass führt die Strasse hinunter in einsame Täler.
8. Tag Cafayate
Tag zur freien Verfügung. Cafayate ist ein wichtiges Weinanbaugebiet.
9. Tag Cafayate – Cachi (180 km)
Dieser Teil gehört zu den wohl schönsten Strecken Argentiniens. In der Ferne sehen Sie die schneebedeckten Andengipfel.
10. Tag Cachi – Salta (155 km)
Über eine Hochebene führt die Strasse zur Passhöhe bei Cuesta de Obisbo und weiter nach Salta.
11. Tag Salta
Mietwagenrückgabe am Flughafen Salta.
Mietwagenrundreise 11 Tage ab Mendoza bis Salta
- Mittelklassemietwagen inklusive unlimitierte Kilometer
- Übernachtungen in Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer
- Täglich Frühstück
- Einwegmiete
- Vollkasko
- Selbstbehaltausschluss-Versicherung
- Ausführliche Reisedokumentation
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 3310.– / pro Person