Lage und Anreise

San Carlos de Bariloche liegt im nördlichen Patagonien, in der argentinischen Provinz Río Negro, am Südufer des Nahuel-Huapi-Sees und am Fuss der Anden. Die Stadt ist das Zentrum des argentinischen Seengebiets und liegt im Nationalpark Nahuel Huapi, dem ältesten Nationalpark Argentiniens. Für die Anreise ist in der Regel ein Inlandsflug ab Buenos Aires der praktischste Weg.

Wer die chilenische Seenregion in die Reise einbezieht, kann die Anden auch auf dem Wasser queren: Die klassische Seenüberquerung verbindet die Gegend um Puerto Varas in Chile per Schiff und Bus mit Bariloche – eine Etappe durch Berg- und Seenlandschaft, die sich gut in eine Rundreise einbauen lässt.

Charakter der Stadt

Bariloche wirkt in vielem alpin: Holz- und Steinarchitektur, Schokoladenmanufakturen, Berggasthäuser und lokale Brauereien prägen das Bild. Zugleich ist es eine richtige Stadt mit Restaurants, Läden und ausgebauter touristischer Infrastruktur – kein abgelegener Aussenposten, sondern ein bequemer Stützpunkt für mehrere Tage.

Für die Hotelwahl heisst das: Unterkünfte im Zentrum liegen in Gehdistanz zu Restaurants und zu den Abfahrtsorten vieler Ausflüge. Häuser entlang des Seeufers westlich der Stadt bieten dafür mehr Ruhe und oft Seesicht; hier sind ein Mietwagen oder Transfers sinnvoll. Beide Varianten finden Sie in der Auswahl weiter unten auf dieser Seite.

Aktivitäten und Reisezeit

Die Jahreszeiten sind denen der Schweiz entgegengesetzt. Im Südsommer, etwa von Dezember bis März, ist Bariloche Ausgangspunkt für Wanderungen, Velotouren und Bootsausflüge auf dem See. Im Südwinter, ungefähr von Juni bis September, wird am Cerro Catedral Ski gefahren, einem der bekanntesten Skigebiete Südamerikas. Bariloche ist damit eines der wenigen Ziele Argentiniens, das als Ganzjahresdestination funktioniert.

Typische Ausflüge ab Bariloche:

Circuito Chico: die klassische Panoramarunde entlang des Seeufers, als Halbtages- oder Tagesausflug machbar

Ruta de los Siete Lagos: Seenstrasse über Villa La Angostura nach San Martín de los Andes, als Tagesausflug oder als Etappe einer Mietwagenreise

Bootsausflüge auf dem Nahuel Huapi, etwa zur Isla Victoria und zum Arrayanes-Wald

Aussichtsberge wie der Cerro Campanario mit Blick über Seen und Andengipfel

Bariloche in der Reiseplanung

In Argentinien-Rundreisen übernimmt Bariloche meist die Rolle der Seen- und Bergetappe: nach Buenos Aires als ruhiger Kontrast zur Grossstadt, vor oder nach dem tiefen Süden Patagoniens rund um El Calafate mit dem Perito-Moreno-Gletscher. Da die Distanzen im Land gross sind, wird zwischen diesen Etappen üblicherweise geflogen. Wer Chile kombinieren möchte, verbindet Bariloche über die Anden mit Puerto Varas und dem chilenischen Seengebiet. Für Selbstfahrer gehört das Seengebiet zu den Regionen Argentiniens, die sich gut mit dem Mietwagen bereisen lassen.

Unterhalb dieses Textes finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Hotels in San Carlos de Bariloche sowie Rundreisen, welche die Region einschliessen. Unsere Südamerika-Spezialisten stellen daraus gerne eine Reise zusammen, die zu Ihrer Route, Ihrer Reisezeit und Ihrem Budget passt.