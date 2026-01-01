Die mildeste Ecke Schwedens

Malmö liegt an der Südspitze Schwedens am Öresund und hat die mildesten Winter des Landes – Schnee bleibt hier selten lange liegen. Die Stadt ist kompakt, vieles lässt sich zu Fuss oder mit dem Velo erreichen. In der dunklen Jahreszeit verlagert sich das Leben in Cafés und Restaurants; die schwedische Fika-Kultur kommt hier besonders zur Geltung.

Altstadt, Hafen und Turning Torso

Rund um die Plätze Stortorget und Lilla Torg liegt die Altstadt Gamla Väster mit Kopfsteinpflaster und niedrigen Häusern. Am Wasser steht mit dem Turning Torso das höchste Wohnhaus Skandinaviens, dahinter erstreckt sich das ehemalige Werftgelände Västra Hamnen, heute ein modernes Quartier mit Uferpromenade. Die Burg Malmöhus beherbergt mehrere Museen.

Zwei Länder in einer Reise

Über die Öresundbrücke ist Kopenhagen in gut einer halben Stunde erreichbar – Malmö eignet sich deshalb gut als ruhigere und günstigere Basis für eine Städtereise über die Grenze. Unsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten kombinieren beide Städte auf Wunsch in einer Reise.