Harads Reisen vom Spezialisten
Grossartige Naturlandschaften in Lappland
Lage und Anreise
Harads liegt im Tal des Lule-Flusses in Schwedisch-Lappland, rund 50 Kilometer südlich des Polarkreises. Die Anreise ist unkompliziert: Sie fliegen nach Luleå, dem wichtigsten Flughafen der Region, und erreichen das Dorf von dort in rund einer Stunde – mit dem Mietwagen oder per organisiertem Transfer. Die Fahrt führt durch verschneite Wälder dem Flusslauf entlang und stimmt Sie bereits auf die Weite Lapplands ein. Praktische Hinweise zu Flügen, Transfers und passender Winterausrüstung finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Winter-Erlebnisse rund um Harads
Die Umgebung von Harads ist ein grosses, stilles Winterspielfeld. Auf Hundeschlittentouren gleiten Sie hinter einem eingespielten Husky-Gespann durch tiefverschneite Wälder, auf Schneemobilsafaris erkunden Sie zugefrorene Seen und offene Ebenen in zügigem Tempo. Wer es ruhiger mag, schnallt Schneeschuhe an oder dreht auf Langlaufskiern eine Runde durch die Umgebung; auch Eisfischen auf dem gefrorenen Fluss gehört zu den typischen Erlebnissen. Viele Aktivitäten lassen sich direkt ab der Unterkunft organisieren, sodass Sie ohne lange Transfers mitten im Geschehen sind.
Nordlichter und beste Reisezeit
Die Nordlicht-Saison in Schwedisch-Lappland dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Harads ist dafür ein dankbarer Standort: Es gibt kaum Lichtverschmutzung, und oft genügt ein kurzer Spaziergang von der Unterkunft weg, um freien Blick auf den Himmel zu haben. Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April.
Im Hochwinter sind die Tage sehr kurz und das Licht wirkt bläulich-mystisch, ab Februar kehrt die Sonne spürbar zurück – dann kombinieren Sie lange, helle Aktivitätstage mit guten Nordlichtchancen in der Nacht. Wie sich Harads in eine Route durch Schweden im Winter einfügt, zeigen wir Ihnen gerne.
Das Treehotel: Schlafen in den Baumkronen
International bekannt wurde Harads durch das Treehotel: Design-Baumhäuser, die von verschiedenen Architekten entworfen wurden und in den Kiefern über dem Waldboden schweben. Jedes Baumhaus hat seinen eigenen Charakter, gemeinsam ist ihnen der Blick in den stillen Winterwald – und das besondere Gefühl, mitten in der Natur und doch komfortabel zu übernachten. Wer es bodenständiger mag, findet im Ort auch gemütliche Blockhäuser. Beide Unterkunftsformen lassen sich gut mit den Winteraktivitäten der Region verbinden.
Für wen sich Harads eignet
Harads passt zu Reisenden, die Ruhe, Natur und aussergewöhnliches Wohnen suchen: Paare, Architektur- und Designliebhaber sowie alle, die dem Alltag ein paar Tage konsequent entfliehen möchten. Auch für Familien ist der Ort dank Husky-, Schneemobil- und Schneeschuh-Erlebnissen attraktiv. Wer grosse Skigebiete, Restaurants und Après-Ski sucht, ist hier hingegen am falschen Ort – genau das macht für viele den Reiz aus. Ideal sind zwei bis drei Nächte, als eigenständige Auszeit oder als Etappe einer Winterreise durch den Norden Schwedens.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Sie fliegen nach Luleå und erreichen Harads von dort in rund einer Stunde mit dem Mietwagen oder einem organisierten Transfer. Die Strassen sind im Winter geräumt und Mietwagen mit Winterreifen ausgerüstet. Wer nicht selber fahren möchte, lässt sich den Transfer bequem über unsere Spezialisten organisieren.
Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen bestehen zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Da es in Harads kaum Lichtverschmutzung gibt, stehen die Chancen direkt beim Ort gut. Planen Sie mehrere Nächte ein, um bewölkte Abende auszugleichen – eine Garantie gibt es bei Nordlichtern nie.
Zwei bis drei Nächte sind ideal: So bleibt Zeit für eine Husky- oder Schneemobiltour, einen ruhigen Tag im Winterwald und mehrere Nordlicht-Chancen. Harads lässt sich zudem gut als Etappe mit weiteren Stationen in Schwedisch-Lappland kombinieren.
Nein, Harads liegt rund 50 Kilometer südlich des Polarkreises, die Sonne verschwindet im Winter also nicht vollständig. Im Hochwinter sind die Tage dennoch sehr kurz, dafür taucht das tief stehende Licht die Landschaft in stimmungsvolle Blau- und Rosatöne. Ab Februar werden die Tage rasch wieder länger.
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