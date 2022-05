Skandinavien Rundreisen

Schweden – Natur pur für Geniesser

Das wunderschöne Land Schweden ist sowohl für Naturliebhaber als auch Freunde von Städten ein perfektes Ferienziel. Vor allem, wenn Sie es lieben, in traumhaften Landschaften eine unbeschwerte Zeit zu verbringen, sind Sie in Schweden genau richtig. Erkunden Sie im Rahmen von Schweden Rundreisen zum Beispiel die sehr malerische Region Småland in Südschweden, welche für ihre in Rot gehaltenen Holzhäuser bekannt ist und des Weiteren eine harmonische und idyllische Natur bietet. Eine noch atemberaubendere Natur als in Småland finden Sie in Mittelschweden, wo zahlreiche Seen und dichte Wälder für eine Atmosphäre sorgen, in der Sie sich wohlfühlen werden.