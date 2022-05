Skandinavien Reisen mit Kindern

Dänemark Rundreisen: Sehenswerte Landschaften, das Meer und die Menschen

Vor allem die Landschaften Skandinaviens ziehen jedes Jahr sehr viele Touristen an. Die touristischen Infrastrukturen sind sehr gut ausgebaut. Feriendörfer und Freilichtmuseen, Ferienhäuser direkt am Meer oder die klassischen norwegischen Hütten in den Bergen. In Dänemark kann man den Givskud Zoo besuchen, in dem man nicht nur übernachten, sondern auch ein vielfältiges Programm geniessen kann. Ein sogenannter Safaripark und ein Dinosaurierpark ergänzen den eindrucksvollen, modernen Zoo. Das sehr gut ausgebaute Strassennetz und die vielen Stellplätze und Campingmöglichkeiten machen ein Skandinavien Wohnmobil Reisen zu einem echten Erlebnis. Dabei ist man durchaus frei und kann ganz seinem eigenen Rhythmus folgen. Mit dem Wohnmobil bietet sich eine Tour von Dänemark nach Schweden an, die Landschaft, die man dabei durchreist, ist einmalig und von einer umwerfenden Schönheit. Das gefällt nicht nur den Kindern, die an jedem Zwischenstopp neue Dinge entdecken.