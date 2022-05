Lappland Hotels und Feriendörfer

Einzigartige Erlebnisse im Lappland

Eishotel in Jukkasjärvi

Im hohen Norden Schwedens befindet sich eines der weltweit spektakulärsten Hotels: Das Icehotel in Jukkasjärvi erwartet Sie mit Zimmern, die jedes Jahr aufs Neue aus unzähligen Eisblocks gebaut werden. Die nach verschiedenen Themen gestalteten Kältezimmer haben eine Temperatur von etwa minus sieben Grad und sind mit Eismobiliar eingerichtet, das von internationalen Künstlern handgefertigt wird. Sie schlafen in Thermo-Schlafsäcken auf mit Rentierfellen bezogenen Betten. Das Restaurant serviert traditionelle Gerichte mit regional produzierten Zutaten. Die warme Lounge lädt zum Verweilen bei Heissgetränken und Snacks ein. In der Icebar mit einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt geniessen Sie Cocktails aus Eisgläsern. Das eiskalte Meisterwerk zieht jedes Jahr unzählige Besucher und Gäste aus aller Welt an. Täglich werden halbstündige Führungen durch das wahrhaft einzigartige Hotel angeboten. In der Umgebung werden Winteraktivitäten wie Hundeschlittenfahrten, Rentierschlitten- und Schneemobilausflüge angeboten. Wie Sie einen Aufenthalt in diesem einzigartigen Hotel in Ihren Lappland Winter Ferien einplanen können, zeigen Ihnen unsere Spezialisten gerne.

Mit Schlittenhunden durch die Wildnis – Winter in Lappland

Lappland Ferien im Winter sind die beste Gelegenheit, ein echtes Winter Abenteuer zu erleben. Schnee, Eis und klirrende Kälte sind das Bühnenbild für eine ganze Auswahl spannender Winter Aktivitäten. Neben Mietwagenrundreisen und einem breiten Angebot an Hotels, Blockhäusern und Apartments bieten wir Ihnen für Ihre Lappland Winter Ferien auch jede Menge Abenteuer. Besonders eindrücklich wird es sein, mit Huskys zu einer mehrtägigen Schlittenhundetour aufzubrechen. Es erwartet Sie und Ihre Familie ein einzigartiges Abenteuer in unvergleichlichen Naturlandschaften Lapplands. Ruka ist ein aufstrebendes finnisches Skigebiet, das über ein tolles Angebot an Pisten, Loipen und Lifte, aber auch Hotels, Restaurants und Shops verfügt. Hier können Sie neben nordischem und alpinem Skisport auch Schneeschuhwanderungen unternehmen oder an Schneemobiltouren teilnehmen. Wie auch Sie die Magie eines Winters in Lappland erleben können, erklären Ihnen unsere Spezialisten gerne beim Beratungsgespräch für Ihre Lappland Ferien. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.